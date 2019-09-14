В США запретят электронные сигареты: вейперы умирают от неизвестной болезни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Среди симптомов болезни числятся тошнота, расстройство желудка, головная боль, кашель, потеря веса и постоянная усталость

Правительство США решило запретить все электронные сигареты с добавками и ароматизаторами, популярные среди молодежи. Причина настолько серьезна, что даже сами курильщики не возражают против радикальных мер: в конце лета среди вейперов началась массовая эпидемия, заболели уже около 500 человек, шестеро из которых скончались. При этом природа возникновения заболевания до сих пор не выяснена. Известно лишь, что некоторые пациенты курили смеси с содержанием каннабиноидов, а другие ограничивались никотиновыми. Исследователи считают, что химические компоненты жидкостей для электронных сигарет могут разлагаться на новые токсичные соединения из-за нагревания.

Среди симптомов болезни числятся тошнота, расстройство желудка, головная боль, кашель, потеря веса и постоянная усталость, а развивается она очень резко - до проявления этих симптомов в острой форме человек чувствует себя вполне здоровым, а уже через два-три дня состояние многих пациентов доходит до критической стадии.

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