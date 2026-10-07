Боклан винайшов машину часу, а Честейн стала монстром. Головні кінопрем'єри тижня

У «Крашанці 2.0» герой Станіслава Боклана спробує змінити минуле, а голлівудська зірка Джессіка Честейн в «Іншій мамі» зіграє одночасно матір та моторошну істоту

Новий кінотиждень пропонує українським глядачам сімейну комедію, кримінальні трилери, горор та продовження історії одного з найвідоміших технологічних скандалів XXI століття. У «Крашанці 2.0. Квантовий парадокс» герой актора Станіслава Боклана замість ракети побудує машину часу й вирушить у сімейну подорож. Акторка Джессіка Честейн в «Іншій мамі» постане одразу у двох образах – матері маленької дівчинки та істоти, яка набуває її вигляду. А режисер, сценарист Аарон Соркін через 16 років після «Соціальної мережі» знову повернеться до історії Facebook.

«Главком» розповідає про головні кінопрем'єри 8 жовтня 2026 року.

Крашанка 2.0. Квантовий парадокс

Країна : Україна

: Україна Режисер : Тарас Дудар

: Тарас Дудар Актори: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Михайло Пулянський, Артур Логай, Анастасія Прудіус

Крашанка 2.0. Квантовий парадокс. Офіційний трейлер

«Крашанка 2.0. Квантовий парадокс» – пригодницька сімейна комедія режисера Тараса Дударя та продовження «Крашанки», яка вийшла у 2024 році. Після подій першої частини невгамовний винахідник Іван Андрійович Забіяка (у виконанні актора Станіслава Боклана) не відмовився від ідеї самотужки вплинути на хід війни. У першій «Крашанці» він збирав у власному будинку балістичну ракету, щоб запустити її на Москву. Тепер його задум ще амбітніший. Дізнавшись, що син Ярик перебуває не на фронті, а у військовому госпіталі, Іван створює Машину Квантових Парадоксів, заховану у старому мікроавтобусі. Разом з онуком Мишком він вирушає в дорогу, сподіваючись змінити минуле й узагалі не допустити війни.

Перша «Крашанка» була майже камерною історією. Діти Івана Забіяки, які давно не збиралися разом, приїжджали до батька на Великдень і несподівано дізнавалися, що той конструює ракету. У продовженні історії головні герої залишають будинок, а сімейні сварки переносяться в дорогу. Тарас Дудар характеризував нову картину як роуд-муві з гумором і квантовою фізикою. Якщо першу частину режисер умовно описував як фільм, де глядачі половину часу сміються, а половину плачуть, то в продовженні творці вирішили зробити більший акцент саме на комедії. При цьому квантова фізика не претендує на наукову достовірність. Машина Квантових Парадоксів – передусім комедійний сюжетний механізм, який дозволяє героям фантазувати про можливість повернутися назад і виправити те, що вже сталося.

Перша «Крашанка» вийшла в український прокат у квітні 2024 року. За чотири тижні комедія зібрала 3,61 млн грн, а кількість проданих квитків перевищила 24 тис. Особливо непогано картина стартувала: за перший вікенд вона заробила близько 1,8 млн грн і посіла друге місце українського бокс-офісу, поступившись лише голлівудському «Каскадеру» з Раяном Гослінгом та Емілі Блант в головних ролях. Точний виробничий бюджет першої частини у відкритих джерелах так і не оприлюднювався. Її створювали у доволі стислих виробничих умовах – знімальний період тривав лише 10 днів.

Сценарій продовження створили Юрій Микуленко, Богдан Циганок і Дмитро Григоренко, оператором-постановником став Костянтин Пономарьов. Виробництво – Mamas Film Production. Знімальний період стартував у липні 2025 року під Києвом. Для команди принциповим було зберегти акторське ядро першої частини, оскільки новий сюжет безпосередньо продовжує історію тієї самої родини.

До своїх ролей, окрім Станіслава Боклана, повернулись й актори Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Михайло Пулянський та Артур Логай. Автори стрічки додали й зіркові камео. У фільмі з'являються співачка Kola (Анастасія Прудіус), хореографка Олена Шоптенко та боксер Денис Берінчик. Kola не обмежилася появою в кадрі: у фільмі звучать її композиції. Перший великий показ «Крашанки 2.0» відбувся на 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі, який через безпекову ситуацію проходив у Києві. Стрічку представили як гала-прем'єру. Показ не обійшовся без реалій воєнного часу – його переривали повітряні тривоги, однак після них глядачі поверталися до зали.

Закони рою

Країна : США

: США Режисер : Ендрю Паттерсон

: Ендрю Паттерсон Актори: Меттью Макконагі, Анджеліна ЛукінГласс, Курт Рассел, Джейк Горовіц, Скотт Шеперд, Коул Спроус, Овен Тіг, Тоні Револорі

Закони рою. Офіційний український трейлер

«Закони рою» – кримінальна драма з елементами неовестерну від режисера Ендрю Паттерсона, автора фантастичного трилера «Безмежна ніч». Оскароносний актор Меттью Макконагі грає Амзію Кінга – харизматичного пасічника, музиканта та власника одного з найуспішніших медових господарств у сільській Оклахомі. Через багато років до нього повертається Катері – дівчина, яку він колись узяв у прийомну родину. Амзія сприймає це як можливість відновити втрачені стосунки й поступово починає навчати її сімейного бізнесу. Однак з'ясовується, що конкуренція серед місцевих виробників меду може бути не менш жорстокою, ніж у кримінальному світі. Коли суперники починають загрожувати всьому, що побудував Амзія, тепла сімейна історія змінює тональність і перетворюється на історію помсти та боротьби за власну спільноту.

Ідея стрічки виникла з реального знайомства Паттерсона зі світом пасічників. Один із його найближчих друзів походив із родини, яка займалася бджільництвом. Режисер почав розпитувати, які конфлікти насправді можуть виникати у медовому бізнесі й що здатне поставити пасічника у складне становище. Уже під час написання сценарію Паттерсон помітив паралель між бджолиним вуликом і маленькою людською громадою. Мовляв, усі мають власну функцію, але виживання залежить від здатності діяти разом. Паттерсон певний час розробляв історію як мінісеріал, а сценарний матеріал розрісся приблизно до 360 сторінок. Зрештою режисер скоротив його до повнометражного фільму.

Однією з головних умов Паттерсона було використання справжніх бджіл. Для зйомок запросили професійних пасічників та спеціального консультанта Адама Гікмана з Foxhound Bee Company. Він допомагав готувати колонії та працював із комахами безпосередньо на майданчику. В одній із найефектніших сцен тисячі живих бджіл вкривають руку Макконагі. Режисер ще до початку роботи попередив актора, що замінювати їх комп'ютерною графікою не збирається. Під час підготовки до зйомок Макконагі вкусила бджола – так актор несподівано для себе та команди з'ясував, що має сильну алергію. За словами Паттерсона, після укусу в чоло обличчя актора настільки набрякло, що він майже не міг бачити. Через це найскладнішу сцену, де руку Макконагі вкривають тисячі бджіл, перенесли на останній день його зйомок. У підсумку сцену зняли без нового укусу. Анджеліні ЛукінГласс пощастило менше – її під час роботи бджоли жалили кілька разів, але алергічної реакції не було.

Знімали стрічку влітку 2023 року. Світова прем'єра «Законів рою» відбулася у березні 2025-го на кінофестивалі SXSW (Остін, Техас). До широкого американського прокату стрічка потрапила лише 14 серпня 2026-го. Студія Black Bear випустила її досить обмежено – максимум приблизно у 630 кінотеатрах. За перший вікенд фільм заробив $1 млн у США та Канаді. Загальні світові збори склали $3,7 млн при бюджеті в $6 млн.

Соціальна розплата

Країна : США

: США Режисер : Аарон Соркін

: Аарон Соркін Актори: Джеремі Стронг, Мікі Медісон, Джеремі Аллен Вайт, Вунмі Мосаку, Бетті Гілпін, Біллі Магнуссен, Білл Берр, Анна Ламб

Соціальна розплата. Новий трейлер

«Соціальна розплата» – біографічна драма та трилер Аарона Соркіна, який через 16 років повертається до історії Facebook після оскароносної «Соціальної мережі». Однак це не традиційний сиквел із тими самими героями й акторами. Студія Sony називає стрічку «супутником» першого фільму: якщо «Соціальна мережа» розповідала про народження Facebook і боротьбу за компанію, то нова стрічка показує, до яких наслідків привела створена Марком Цукербергом платформа через півтора десятиліття. В основі «Соціальної розплати» – реальні події навколо Facebook Files, масштабного розслідування The Wall Street Journal 2021 року. Головною героїнею стає Френсіс Гауген (у виконанні акторки Мікі Медісон). Вона – колишня співробітниця Facebook, яка передала журналістам величезний масив внутрішніх документів компанії. Разом із репортером The Wall Street Journal Джеффом Горвіцом (його зіграв актор Джеремі Аллен Вайт) вона намагається винести назовні інформацію, яку компанія воліла б залишити всередині.

Для Соркіна це повернення до історії, яка принесла йому «Оскар» за найкращий адаптований сценарій. «Соціальну мережу» 2010 року поставив Девід Фінчер, тоді як Соркін був сценаристом. Тепер він поєднав обидві ролі – сам написав і поставив «Соціальну розплату». Під час підготовки виявилось, що працюючи над першою стрічкою про Facebook, Соркін сам не користувався соцмережею. Перед написанням нового сценарію він нарешті створив власний акаунт і близько півтора року вивчав платформу зсередини, намагаючись зрозуміти, як вона перетворилася з сайту для спілкування студентів на глобальну систему з величезним суспільним впливом.

Найпомітніша зміна порівняно з оригіналом – новий актор, який зіграв Марка Цукерберга. Джессі Айзенберг, який отримав номінацію на «Оскар» за цю роль у «Соціальній мережі», повертатися відмовився. За словами Соркіна, акторові сподобався сценарій, режисер особисто намагався переконати його. Проте Айзенберг відмовився, бо, зокрема, відчував дискомфорт через власну зовнішню схожість із мільярдером. У результаті роль отримав зірковий актор «Спадкоємців» Джеремі Стронг.

Щодо бюджету «Соціальної мережі», то він обійшовся продюсерам у $40 млн. Світові збори сягнули майже $225 млн, з яких близько $97 млн припали на США та Канаду. Стрічка отримала вісім номінацій на «Оскар» і перемогла у трьох – за сценарій Соркіна, музику Трента Резнора й Аттікуса Росса та монтаж. А ось офіційний бюджет «Соціальної розплати» студія Sony наразі так і не оприлюднила.

Спецвідділ: Перше вбивство

Країна : Польща, Данія

: Польща, Данія Режисер : Крістоффер Бое

: Крістоффер Бое Актори: Алекс Гег Андерсен, Матильда Арсель, Катрін Грейс-Розенталь, Ларс Ранте, Клара Ругор, Дар'я Полуніна

Спецвідділ: Перше вбивство. Офіційний трейлер

«Спецвідділ: Перше вбивство» – історичний кримінальний детектив режисера Крістоффера Бое, який переносить глядачів у Данію 1927 року. Це час, коли сучасні методи поліцейського розслідування лише починали формуватися. У центрі історії – амбітний поліцейський Отто Гіммельструп, якому доручають очолити щойно створену спеціальну мобільну групу слідчих Rejseholdet. Їхня місія – їздити країною та допомагати місцевій поліції розкривати найскладніші злочини. Перше серйозне завдання приводить команду до містечка Есб'єрга, де у згорілому літньому будинку знаходять тіло. Те, що спочатку здається окремим убивством, поступово виводить слідчих на боротьбу за владу, корупцію та таємниці впливових мешканців міста. Основу історії становить реальний епізод данської поліцейської історії.

Літературною основою стрічки став роман «Крайна межа» данського письменника Якоба Йоніа, опублікований у 2023 році. Сценарій за ним написали Крістоффер Бое та Лассе Кюд Расмуссен.

Для Андерсена роль стала помітним поверненням до великої історичної постановки після серіалу «Вікінги», де він здобув міжнародну популярність. Причому, за словами Бое, образ Отто писався саме з розрахунком на Андерсена. Режисера цікавив молодий герой, який отримує величезну відповідальність і намагається довести, що новий підхід до поліцейської роботи справді ефективний. Стрічка стала масштабною дансько-польською копродукцією студій Nordisk Film Production та польської Lava Films. Значну частину зйомок провели саме у Польщі. Місцеві локації допомогли відтворити Данію кінця 1920-х. Зйомки у Польщі мали й економічну причину – данські кінематографісти публічно обговорювали, що частину великого історичного виробництва перенесли за кордон через вигідніші виробничі умови. Бюджет фільму «Спецвідділ: Перше вбивство» склав $6,5 млн.

Квіткар

Країна : Велика Британія, Італія

: Велика Британія, Італія Режисер : Бабак Наджафі

: Бабак Наджафі Актори: Денніс Куейд, Жан Рено, Скай Кац, Леонідас Гулаптіс

Квіткар. Офіційний трейлер

«Квіткар» – кримінальний екшн-трилер режисера Бабака Наджафі, відомого за бойовиком «Падіння Лондона». За сюжетом, Карл Ріккер (у виконанні актора Денніса Куейда) – тихий, замкнений і на перший погляд цілком безпечний флорист, який щиро любить свою денну роботу. Насправді квітковий магазин приховує його друге життя. Ночами Карл разом зі своїм напарником Чарлі (його зіграв титулований актор Жан Рено) працює професійним кілером. Звична схема руйнується після чергового завдання, яке виводить партнерів на мережу корумпованих поліцейських. Ще більшою проблемою стає Лейла (в неї перевтілилась акторка Скай Кац) – юна втікачка, яка стає свідком злочину і фактично залишається без людини, до якої могла б звернутися по допомогу. Карл несподівано вирішує її захистити. Так професійний убивця, який роками намагався не прив'язуватися до людей, сам ставить під загрозу власну анонімність. Йому та Чарлі доводиться протистояти не лише злочинцям, а й тим представникам поліції, які мали б захищати дівчину.

Для актора Денніса Куейда це ще одна пізня жанрова роль після помітного повернення актора у великих голлівудських проєктах. Незадовго до «Квіткаря» він зіграв телевізійного магната Гарві у боді-горорі «Субстанція», який став одним із найгучніших фільмів 2024 року. У новій стрічці Куейд отримав зовсім інший образ: його герой Карл має переконливо виглядати одночасно доброзичливим власником маленького магазину і людиною, здатною холоднокровно вбивати. Режисером виступив Бабак Наджафі, ірансько-шведський постановник, для якого робота з бойовиками далеко не нова. Найвідомішим його голлівудським проєктом залишається «Падіння Лондона» з Джерардом Батлером, який при бюджеті близько $60 млн зібрав у світі понад $205 млн.

Основні зйомки «Квіткаря» відбулися навесні 2025 року у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Вже у травні того ж року студія Film Bridge International оголосила про завершення знімального періоду. Ще до Каннського кіноринку стрічку вдалося продати одразу на низку великих міжнародних територій – Німеччину, Італію, Іспанію, Польщу, Австралію та Нову Зеландію, країни Близького Сходу, Грецію та Індонезію.

Інша мама

Країна : США

: США Режисери : Роб Севадж

: Роб Севадж Актори: Джессіка Честейн, Арабелла Олівія Кларк, Джей Дюпласс, Дічен Лакмен, Карен Аллен, Аріан Моаєд, Шон Кауфман

Інша мама. Офіційний трейлер

Головна героїня горору «Інша мама» режисера Роба Севаджа – восьмирічна Бела (у виконанні акторки Арабелли Олівії Кларк), яка живе з батьками. У родині й без того вистачає проблем, коли дівчинка починає бачити у будинку дивну істоту. Вона називає її Іншою мамою. Спочатку сутність з'являється переважно тоді, коли Бела залишається сама, поступово входить до неї в довіру, а потім починає набувати вигляду її справжньої матері. Її моторошне прохання до дитини звучить майже невинно: «Можна мені увійти у твоє серце?»

Сюжет стрічки заснований на романі «Інциденти в нас удома» Джоша Малермана, автора «Пташиного короба». Книжка вийшла у 2024 році й стала національним бестселером у США, фіналістом премії Locus та номінантом на премію Брема Стокера. Незвичайність роману полягає в тому, що вся історія розповідається від імені восьмирічної Бели. Читач бачить надприродні події очима дитини, яка не завжди розуміє проблеми дорослих навколо себе, але дуже добре відчуває, що в її будинку з'явилося щось небезпечне. Під час промокампанії режисер Роб Севадж розповідав, що під час читання роману його особливо вразила сцена на кухні, де Інша мама вперше по-справжньому демонструє себе. Йому сподобалася сама суперечність: жах відбувається не вночі у темному підвалі, а серед білого дня у звичайному сімейному просторі, поки люди займаються повсякденними справами. Тому Севадж навмисно намагався ламати звичні правила горору і створювати страх там, де глядач зазвичай почувається у безпеці.

Особливість картини – подвійна роль титулованої акторки Джессіки Честейн. Вона грає і справжню матір Бели, Урсулу, і Іншу маму – надприродну істоту, яка копіює її зовнішність. Спочатку творці експериментували з гримом і протезами, щоб сильніше змінити акторку, однак Севадж зрештою зрозумів, що це лише послаблює ефект. За його словами, Честейн здатна робити настільки моторошні речі самим обличчям і тілом, що деякі моменти у фільмі можуть здатися комп'ютерною графікою. Сама Честейн придумала для істоти особливу пластику та неприродну усмішку. Для Честейн це далеко не перша зустріч із горором. Вона вже грала у «Мамі» Андреса Мускетті, «Багряному піку» Гільєрмо дель Торо та «Воно 2».

Але головним джерелом страху в «Іншій мамі» Честейн називає не монстра. На її думку, найстрашніше для дитини – втратити впевненість у тому, що власні батьки є безпечним місцем. Бела бачить перед собою істоту, яка виглядає і звучить як її мама, але не може зрозуміти, кому довіряти. Саме тому історія працює одночасно як надприродний горор і як фільм про дитячий страх, сімейні конфлікти та крихкість довіри.

Велику роль у цьому відіграє Арабелла Олівія Кларк, яка грає Белу. Саме дитина, а не персонаж Честейн, фактично є центральною героїнею історії. Честейн розповідала, що під час зйомок відчувала особливу відповідальність за юну партнерку й намагалася її підтримувати, адже Кларк доводилося проводити значну частину картини у складних емоційних та моторошних сценах. Знімали «Іншу маму» навесні та влітку 2025 року в Ірландії, переважно в Дубліні та графстві Віклоу.

Смертельна проповідь

Країна : США

: США Режисер : Лінден Ешбі

: Лінден Ешбі Актори: Аманда Ніколас, Деніел Стайн, Кларк Сарулло, Аннетт Сондерс, Тревор Лайонс, Вейд Хант Вільямс

Смертельна проповідь. Офіційний трейлер

«Смертельна проповідь» – детективний трилер режисера Ліндена Ешбі, створений для американського телеканалу Lifetime. У центрі історії – Ніколь Олдей (її зіграла акторка Аманда Ніколас), молода дизайнерка одягу з Нью-Йорка, яка готується представити свою першу колекцію. Щоб на деякий час втекти від великого міста й спокійно попрацювати, вона переїжджає на літо до маленького містечка біля озера, де живе її кузина Аманда. На перший погляд це ідеальне місце для відпочинку: тиха громада, привітні сусіди та місцева церква, навколо якої обертається значна частина життя мешканців. Саме там Ніколь знайомиться з харизматичним пастором Калебом Вітлі (у виконанні актора Деніеля Стайна) та його дружиною Дженн. Калеб має репутацію привабливого, шанованого й впливового духовного лідера, якому довіряють місцеві жителі. Однак ідилія швидко руйнується: Аманду знаходять мертвою після того, що спочатку має вигляд трагічного нещасного випадку. У невеликому містечку практично всі знають одне одного, тому це лише додає інтриги.

Режисер Лінден Ешбі значно відоміший широкій аудиторії як актор. Однією з його найвпізнаваніших ролей залишається Джонні Кейдж у першому «Смертельному двобої» 1995 року. Він також багато років знімався у серіалах – зокрема «Вовченя», «Мелроуз Плейс» та «Молоді та зухвалі». Однак паралельно Ешбі вже не перший рік працює режисером телевізійних трилерів і мелодрам, значна частина яких створюється саме для американських кабельних каналів Lifetime та LMN. «Смертельна проповідь» продовжує цю лінію його кар'єри. Сценарій написав Майкл Перронн, продюсером виступив Кен Сандерс, а виробництвом займалася Reel One Entertainment – компанія, що спеціалізується на телевізійних фільмах, які продаються каналам і стримінговим сервісам у різних країнах.

Дівчинка-хмаринка

Країна : Франція, Бельгія

: Франція, Бельгія Режисер : Філіпп Ріше

: Філіпп Ріше Актори озвучування: Жамель Деббуз, Грегуар Людіг

Дівчинка-хмаринка. Офіційний трейлер

«Дівчинка-хмаринка» – анімаційний пригодницький фільм режисера Філіппа Ріше. Історія починається високо над землею, у фантастичному світі, де живуть хмарні люди. Саме вони відповідають за дощ і таким чином підтримують життя на планеті. Але одного дня маленька дівчинка-хмаринка падає з неба на Землю. Повернутися додому самостійно вона не може, а її відсутність поступово порушує природну рівновагу. На Землі героїня знайомиться з дивакуватим, але доброзичливим чоловіком, який вирішує допомогти їй повернутися до хмар. Так починається велика подорож, під час якої персонажі мають не лише знайти шлях нагору, а й урятувати світ від наслідків зникнення дощу.

Режисером став Філіпп Ріше, для якого «Дівчинка-хмаринка» стала дебютом у повнометражній анімації. До цього він працював переважно з ігровим кіно та телебаченням. Одна з головних візуальних ідей мультфільму – контраст двох світів. Земля має впізнавані пейзажі та реальні природні форми. Тоді як світ хмар побудований за власними фантастичними законами. Його мешканці, будівлі та навіть транспорт ніби сформовані з водяної пари. Над виробництвом мультфільму працювали французькі та бельгійські команди, а проєкт орієнтували не лише на внутрішній ринок, а й на міжнародний сімейний прокат.

Одним із головних імен французького озвучування став Жамель Деббуз – актор і комік, добре відомий за «Амелі» та «Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра». Для французької анімації він не новачок: раніше актор уже працював із великими сімейними проєктами та неодноразово озвучував анімаційних персонажів. Другу помітну роль озвучив Грегуар Людіг, французький актор і комік, учасник популярного комедійного дуету Palmashow.