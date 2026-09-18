Кохання під час Першої світової війни. Що відомо про премʼєру серіалу «Чужоземка: Кров від крові»

Сюжетні лінії серіалу розгортається у Шотландії XVIII століття та під час Другої світової війни у XX столітті

Серіал «Чужоземка» повернувся на екрани з новим приквелом

18 вересня на екрани виходить другий сезон серіалу «Чужоземка: Кров від крові». Він є приквелом популярного серіалу «Чужоземка». Глядачів чекає історія кохання, яке розгорталося та зіштовхувалося з викликами під час Першої світової війни. Більше про це читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Чужоземка: Кров від крові» та «Чужоземка»

Дата виходу: 18 вересня

18 вересня Платформа: Starz

Starz Жанр: історична драма, романтика

історична драма, романтика У ролях: Джеймі Рой, Гаррієт Слейтер, Джеремі Ірвін, Герміона Корфілд

«Чужоземка: Кров від крові» переносить глядачів у минуле та розповідає історії батьків Джеймі Фрейзера і Клер Бошан, головних героїв оригінальної «Чужоземки». На відміну від основного серіалу, у приквелі увага зосереджена на двох парах, чиї стосунки згодом стануть частиною історії Джеймі та Клер.

Одна з сюжетних ліній розгортається у Шотландії XVIII століття. Там Браян Фрейзер та Еллен Маккензі, майбутні батьки Джеймі, зустрічаються та закохуються. Їхні ролі виконують Джеймі Рой та Гаррієт Слейтер.

Також окремо розгортається історія Генрі Бошана та Джулії Мористон, батьків Клер. Їхні стосунки починаються під час Першої світової війни, героїв грають Джеремі Ірвін та Герміона Корфілд. У другому сезоні обидві пари знову зіткнуться з викликами, що поставлять їхнє кохання під загрозу. Тому обидві пари будуть боротися за свої стосунки. Серіал виходить 18 вересня на платформі Starz.

«Чужоземка: Кров від крові»

Перший сезон складався з десяти серій. У ньому було розкрито початок стосунків молодих Еллен та Браяна, а також історію Генрі та Джулії.

Хто зіграє героїв серіалу «Чужоземка: Кров від крові»

Джеймі Рой

Джеймі Рой виконує роль Браяна Фрейзера фото: Іnstagram.com/outlander_starz

Шотландський актор Джеймі Рой виконує роль Браяна Фрейзера, майбутнього батька Джеймі Фрейзера. Його герой є одним із головних персонажів історії.

фото: скриншот Starz/YouTube

Грав ролі у фільмах «Твій хлопець мій», «Квіти та мед», «Палаюча маленька брехня» та «Ідеальна брехня».

Гаррієт Слейтер

Гаррієт Слейтер грає Еллен Маккензі фото: Іnstagram.com/outlander_starz

Англійська акторка Гаррієт Слейтер грає Еллен Маккензі, майбутню матір Джеймі Фрейзера. Її героїня разом із Браяном опиняється в центрі однієї з двох любовних історій серіалу.

фото: скриншот Starz/YouTube

Грала ролі у фільмах «Емілі та чарівна подорож», «Індіана Джонс та циферблат долі», «Таро» та «Справжній привид».

Джеремі Ірвін

Джеремі Ірвін виконує роль Генрі Бошана фото: Іnstagram.com/outlander_starz

Британський актор Джеремі Ірвін виконує роль Генрі Бошана, батька Клер. Відомий за ролями у фільмах «Бойовий кінь», «Мамма Міа! Знову починаємо», «Клуб мільярдерів», «Остання повна міра» та «Повернення до Сайлент Хілл», а також серіалі «Тредстоун».

фото: скриншот Starz/YouTube

Герміона Корфілд

Герміона Корфілд зіграла Джулію Мористон, фото: Іnstagram.com/outlander_starz

Англійська акторка Герміона Корфілд зіграла Джулію Мористон, майбутню матір Клер Бошан. Разом із Генрі вона є другою парою, історію стосунків якої розповідає серіал. Акторка відома за ролями у фільмах «Місія нездійсненна: Нація ізгоїв», «Містер Холмс», «Король Артур: Легенда меча» та «Зоряні війни: Останні джедаї».

фото: скриншот Starz/YouTube

Нагадаємо, вийшов пригодницький телесеріал «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом». Разом із популярним британським мандрівником Беаром Ґріллзом свої сили в дикій природі випробують головні герої серіалу драми «Обраний».