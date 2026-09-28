«Це дається страшною ціною». Сільвестр Сталлоне розповів, чим заплатив за карʼєру зірки Голлівуду

Сільвестр Сталлоне: «Я постійно знущався над собою»

Американський актор, режисер та сценарист Сильвестр Сталлоне, який відомий ролями у культових бойовиках, розкрив іншу сторону своєї слави. Сталлоне пояснив, якою ціною він здобув свою популярність у кіно. Про це він висловився в інтервʼю The New York Times, пише «Главком».

Сильвестр Сталлоне зізнався, що мав розлад харчової поведінки. Причиною стала його одержимість бездоганною фізичною формою. Для актора було важливим мати гарний вигляд для ролей у кіно. Також Сталлоне зауважив, що формування спортивного тіла не обходилося без препаратів.

«Дійшло до того, що я почав страждати на булімію. Я не міг нічого утримати в шлунку, а якщо й утримував, то не хотів, щоб це там залишалося, бо я був настільки одержимий тим, щоб залишатися в такій фізичній формі… Це переросло для мене буквально у щось на зразок нав'язливого поклоніння тілу. Ніхто не робить цього без добавок і препаратів. Крапка», – зізнався актор.

Сильвестр Сталлоне розкрив іншу сторону своєї слави фото: Іnstagram.com/officialslystallone

Зрештою Сильвестр Сталлоне відмовився від препаратів, а його стан помітно покращився. Цей період припав на час зйомок у фільмі «Поліцейські». Однак минуле наразі нагадує акторові про себе. Тепер він вимушений пити «купу ліків, щоб триматися на ногах». Сталлоне шкодує через те, що змушував себе виконувати складні трюки та «постійно знущався над собою».

«Я нібито в формі, але, знаєте, у мене всілякі проблеми, я приймаю купу пігулок, щоб триматися на ногах, ну, знаєте, такі речі. Це дається страшною ціною. Якби я міг почати все спочатку, я б сказав: «Нехай хтось інший несе прапор». Не виконуй трюки самостійно. Не знаю, чому, але я постійно знущався над собою», – розповів режисер.

Сильвестр Сталлоне відомий роллю Роккі Бальбоа у серії фільмів «Роккі» прославився роллю Роккі Бальбоа у серії фільмів «Роккі». фото: Іnstagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне, відомий роллю Джона Рембо у серії фільмів «Рембо», також зіграв головні ролі в бойовиках «Кобра», «Танго і Кеш», «Скелелаз», «Руйнівник», «Суддя Дредд» та «Нестримні». Крім того, актор прославився роллю боксера Роккі Бальбоа у серії фільмів «Роккі».

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото американського актора Сильвестра Сталлоне, де він спирається на палицю та має втомлений вигляд. Ці кадри занепокоїли шанувальників голлівудського актора. На фото, що розлетілося мережею, Сильвестр Сталлоне сидить у кріслі зі своєю дружиною Дженніфер Флавін.