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Режисеру «Бандитського Петербурга» світить до восьми років тюрми в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Режисеру «Бандитського Петербурга» світить до восьми років тюрми в Україні
Володимир Бортко публічно підтримує російську агресію проти України
фото: росЗМІ

Володимир Бортко закликав завдати ядерного удару по Україні та захопити Київ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Бортка. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, Бортко публічно закликав до продовження війни проти України, заперечував українську державність та агітував за застосування проти України тактичної ядерної зброї.

Співробітники СБУ задокументували численні епізоди його виступів упродовж 2017–2026 років. Зокрема, в ефірі радіо «Комсомольська правда» режисер закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, Бортко агітував за захоплення Києва, а згодом – усієї території України.

Володимир Бортко відомий як режисер російських серіалів «Бандитський Петербург» та «Вулиці розбитих ліхтарів». Також Бортко зняв російсько-українсько-польський історичний фільм «Тарас Бульба». Роботу в кіно він поєднував із політичною діяльністю та був депутатом Держдуми РФ.

Бортка обвинувачено за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про пропаганду війни, а також виготовлення та поширення матеріалів, що виправдовують або заперечують збройну агресію РФ проти України.

Російському режисеру загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки Бортко перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ передала до суду справу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова, який публічно підтримує війну проти України. Він неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України та брав участь у пропагандистських заходах.

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Теги: фільм СБУ росіяни суд ядерна зброя

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