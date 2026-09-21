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Папір чи цифра: «Главком» з’ясував, скільки можна заощадити на електронних книгах

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Папір чи цифра: «Главком» з’ясував, скільки можна заощадити на електронних книгах
Ціна книги змінюється залежно від формату
колаж: glavcom.ua

Ціни на однакові книги відрізняються залежно від формату та магазину

До 50% бюджету на читання можуть заощадити українці, обираючи цифрові видання замість фізичних копій. Це з'ясував «Главком», перевіривши ціни у чотирьох популярних інтернет-магазинах.

Приводом для аналізу ринку став Міжнародний день читання електронних книг, який відзначали 18 вересня. Для порівняння взяли три відомі книги: «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка, «Танці з кістками» Андрія Сем’янківа та «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня. Попри те, що паперовий формат досі є традиційним вибором для більшості, ціна питання часто стає вирішальною. Електронні видання не лише економлять місце, дозволяючи зберігати тисячі томів на одному пристрої, а й суттєво бережуть гаманець.

У Librarius електронна версія «Я бачу, вас цікавить пітьма» коштує 300 грн, тоді як паперова – 600 грн. Різниця між форматами становить 300 грн.

«Танці з кістками» в електронному форматі коштує 252 грн, а паперове видання – 420 грн. Паперова книга дорожча на 168 грн.

Електронна версія «Гемінґвей нічого не знає» коштує 165 грн, паперова – 300 грн. Різниця становить 135 грн.

Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у Librarius
Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у Librarius
Скриншот: Librarius

У «Нашому Форматі» найбільша різниця між форматами зафіксована у книжці «Я бачу, вас цікавить пітьма». Електронна версія коштує 250 грн, тоді як паперова – 601 грн. Різниця становить 351 грн.

«Танці з кістками» представлені лише у паперовому форматі за 420 грн. Електронної версії книги на сайті магазину немає.

«Гемінґвей нічого не знає» в електронному форматі коштує 165 грн, паперова версія – 300 грн. Різниця між ними становить 135 грн.

Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у «Наш Формат»
Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у «Наш Формат»
Скриншот: «Наш Формат»

У Yakaboo електронна версія «Я бачу, вас цікавить пітьма» коштує 300 грн, а паперова – 600 грн. Різниця становить 300 грн. За купівлю електронної книги покупцю також нараховують 150 бонусів.

«Танці з кістками» в електронному форматі коштує 252 грн, тоді як паперове видання зі знижкою можна придбати за 399 грн замість 420 грн. Таким чином, різниця між форматами становить 147 грн. За електронну версію нараховують 200 бонусів.

Електронна версія «Гемінґвей нічого не знає» коштує 165 грн, паперова – 300 грн. Електронний варіант дешевший на 135 грн, а також за його придбання нараховують 83 бонуси.

Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у Yakaboo
Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у Yakaboo
Скриншот: Yakaboo

У Книгарні «Є» електронна версія «Я бачу, вас цікавить пітьма» коштує 300 грн, тоді як паперова – 571 грн. Різниця між форматами становить 271 грн.

«Танці з кістками» можна придбати в електронному форматі за 252 грн, а паперове видання коштує 420 грн – на 168 грн дорожче.

«Гемінґвей нічого не знає» в електронному форматі коштує 165 грн. Паперова книга обійдеться у 300 грн, тобто на 135 грн дорожче.

Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у «Книгарні «Є»
Ціни на паперові та електронні версії трьох книжок у «Книгарні «Є»
Скриншот: «Книгарня «Є»

Найбільша різниця між паперовою та електронною версіями виявилася у «Я бачу, вас цікавить пітьма» в «Нашому Форматі» – 351 грн: 601 грн проти 250 грн. Найменша різниця – у цій самій книзі в Книгарні «Є» – 271 грн: 571 грн за паперову та 300 грн за електронну версію. У випадку «Гемінґвей нічого не знає» різниця в усіх чотирьох магазинах однакова – 135 грн.

Раніше «Главком» писав, що українські книги можуть подорожчати через зменшення накладів, знищення запасів та ускладнення логістики. За словами СЕО та співзасновниці видавництва Vivat Юлії Орлової, менші наклади збільшують собівартість одного примірника. На кінцеву ціну також впливають вартість паперу, друку, логістики та зберігання.

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Теги: книги література культура

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Культура

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