Премʼєра другого сезону комедії «Газета»: дата виходу та головні герої

Глядачів чекає 10 серій другого сезону «Газети» в день премʼєри

Сьогодні, 9 вересня, стартує другий сезон комедії «Газета» про знамениту редакцію. Очікується повернення не лише знайомих героїв, але й нових. На журналістів чекають нові розслідування, особисті проблеми та виклики. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

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Чого чекати у другому сезоні «Газети»

Дата виходу: 9 вересня

9 вересня Платформа: Peacock

Peacock Жанр: комедія

комедія У ролях: Домналл Глісон, Сабріна Імпаччаторе, Челсі Фрай, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі, Оскар Нуньєс

Другий сезон «Газети» розкриє нову долю та випробування редакції газети Toledo Truth Teller зі штату Огайо. Головний редактор Нед Семпсон опиниться в пошуках нової теми для редакції та натрапить на закритий місцевий приватний клуб. Розслідування журналістів поставить під загрозу редакцію та її майбутнє.

У комедії будуть і сюжетні лінії окремих героїв. Наприклад, історія Неда та журналістки Маре Прітті, які вирішуватимуть особисті стосунки. А також керівниці редакції Есмеральди Ґранд, яка опиниться у новому колективі. У кадрі будуть й інші члени редакції, які братимуть участь у неочікуваних журналістських завданнях.

Цікаві факти про серіал

фото з відкритих джерел

«Газета» вперше вийшла на екрани 4 вересня 2025 року. Перший сезон налічує десять серій. Творці були впевнені в успіху проєкту, тож запланували другий сезон ще до прем'єри першого. Так, другий сезон виходить 9 вересня та матиме 10 серій, які вийдуть одразу в день премʼєри.

«Газета» 2 сезон

Комедія «Газета» пов’язана з серіалом «Офіс». У «Офісі» документальна група знімала працівників компанії Dunder Mifflin у Скрантоні. У «Газеті» ця сама група починає знімати вже працівників редакції газети. Однак «Газета» не є продовженням «Офісу» і не є історією про нову редакцію Dunder Mifflin, а є окремою історією, але в тому ж телевізійному всесвіті.

Головні герої

Домналл Глісон

Ірландський актор Домналл Глісон у «Газеті» зіграв Неда Семпсона. Він відомий за ролями у фільмах «Бойфренд із майбутнього», «Ex Machina» та серії фільмів «Гаррі Поттер».

Сабріна Імпаччіаторе

Італійська акторка Сабріна Імпаччіаторе у «Газеті» зіграла Есмеральду Ґранд. Також грала у серіалі «Білий лотос» та фільмах «Страсті Христові» і «G20».

Челсі Фрай

Американська акторка Челсі Фрай у «Газеті» виконує роль Маре Прітті. Грала в серіалах «Муді», «Прибиральниця» та «Дружина мандрівника в часі».

Мелвін Грегг

Американський актор Мелвін Грегг грає Детріка Мура. Здобув популярність у стрічках «Американський вандал», «Снігопад» та «Дев’ять ідеальних незнайомців».

Гбемісола Ікумело

Британська акторка Гбемісола Ікумело зіграла Аделолу Олофін. Відома за ролями в серіалах «Власна ліга», «Сексуальна освіта» та Black Ops.

Алекс Едельман

Американський комік, письменник і актор Алекс Едельман у «Газеті» грає Адама Купера. Також знімався у фільмі «Без глазурі» та був сценаристом стрічки «Мисливці за головами-підлітками».

Рамона Янг

Американська акторка Рамона Янг у «Газеті» зіграла Ніколь Лі. Раніше грала у стрічках «Я ніколи не…», «Дієта з Санта-Кларити» та «Легенди завтрашнього дня».

Тім Кі

Британський актор, комік і сценарист Тім Кі у «Газеті» зіграв Кена Девіса. Відомий за ролями у фільмах «Баллада про Волліс-Айленд» та «Міккі 17», а також за серіалом «Мисливець на відьом».

Оскар Нуньєс

Американський актор Оскар Нуньєс у «Газеті» знову зіграв Оскара Мартінеса, якого він раніше грав у «Офісі». Крім того, грав у фільмах «Пропозиція», «Загублене місто» та «Рятувальники Малібу».

Оскар Нуньєс та Мелвін Грегг фото: Іnstagram.com/melvingregg

Також до акторського складу приєднаються нові герої, яких зіграють Джон Ловітц, Енді Ріхтер, Ліза Гілрой, Метт Браунгер, Токс Олагундойє та Філ Гендрі.

Нагадаємо, 3 вересня вийшов другий сезон серіалу «Джентельмени». Історія Едді Горнімана та його спадку із секретом отримала продовження. «Джентельмени» –це історія, яка розповідає про аристократа Едді Горнімана, який неочікувано отримав батьків маєток. Однак разом із цим йому дістався сімейний бізнес, наркоімперія. Глядачів чекають цікаві пригоди головних героїв у небезпечному кримінальному світі.