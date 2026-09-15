«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)
Навідоміші зірки Голлівуду прибули на церемонію «Еммі»
У ніч на 15 вересня відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі». Перед офіційною частиною зірки позували на червоній доріжці, демонструючи свої образи. «Главком» зібрав найяскравіші вбрання знаменитостей.
Марішка Гарґітей
Акторка Марішка Гарґітей позувала на церемонії «Еммі» у червоній яскравій сукні від Monse з довгим шлейфом. Вся сукня була вкрита червоними яскравими та блискучими лелітками. Зазначимо, що Марішка Гарґітей була ведучою 78-ї премії «Еммі».
Зендая
Американська акторка Зендая позувала перед камерами на церемонії премії «Еммі» у сріблястій довгій приталеній сукні від Prada.
Свій образ Зендая доповнила масивними сріблястими прикрасами від Mikimoto, зокрема сережками та каблучками, а також яскравим срібним годинником. Вся її сукня була вкрита срібними лелітками, водночас вона була прозора, що додавало їй елегантності.
Емілія Кларк
Зірка серіалу «Гра Престолів» Емілія Кларк показалася на церемонії премії «Еммі» у ніжній бузковій сукні від Prada з довгим шлейфом. Свій образ зірка доповнила червоною помадою. На акторці також можна було помітити з прикрас сережки бренду Boucheron.
Маколей Калкін і Бренда Сонг
Зіркова пара Маколей Калкін і Бренда Сонг показалися на доріжці церемонії «Еммі» разом. Акторка обрала ніжну бірюзову сукню від Oscar de la Renta, яку доповнювало золоте декольте. Водночас Маколей Калкін вбрався у костюм молочного кольору, доповнивши його чорним взуттям.
Шейлін Вудлі
Зірка фільмів «Дивергент» Шейлін Вудлі з'явилася перед камерами премії «Еммі» у незвичному образі від Balenciaga, актриса обрала не сукню, а довгі сріблясто-золоті штани, вкриті блискучими лелітками. А також блакитну блузу з глибоким відкритим декольте, доповнивши образ незвичним кольє із зеленим та бордовим камінням, та бордовими шкіряними рукавицями.
Ліза Кудроу
Зірка серіалу «Друзі» Ліза Кудроу відвідала премію «Еммі» у чорному вбранні від Celine, а саме сукні в підлогу з незвичним структурованим жакетом. Сукня вирізнялася своєю стриманістю та водночас яскравістю завдяки атласній тканині.
Ель Феннінг
Акторка Ель Феннінг обрала для вечора премії сукню від відомого бренду Ralph Lauren. Ця сукня виділялася своєю витонченістю, тонкими бретелями і оголеною спиною. До сукні актриса обрала прикраси від Cartier та доповнила образ легкою укладкою з хвилями.
Ніколь Кідман
Австралійська акторка Ніколь Кідман відвідала церемонію «Еммі» у білій довгій сукні з вирізом на нозі. Це плаття від бренду Chanel, яке вирізнялося відкритим декольте та пір'ям на ньому.
Чейз Інфініті
Акторка Чейз Інфініті вразила своїм образом на доріжці премії «Еммі». Вона з'явилася у довгій сукні від Louis Vuitton, яка була створена із сотні кульок бордового кольору. Зокрема, як відомо, сукня виконана з чорної органзи, а зверху вишита об'ємними кульками. Свій образ актриса доповнила прикрасами від бренду Hearts on Fire.
Селена Гомес
Співачка Селена Гомес, яка також має досвід у кіно, прибула на церемонію «Еммі» у золотій незвичній сукні від Louis Vuitton. Вона була повністю вкрита невеликими золотими лелітками у формі квадратів. Свій образ виконавиця доповнила прикрасами від Tiffany & Cо та зачіскою з розпущеним хвилястим волоссям.
Зазначимо, «Главком» розповідав про переможців 78-ї церемонії «Еммі», яка відбулася у ніч на 15 вересня в Лос-Анджелесі. Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали.
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