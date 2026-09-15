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«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Селена Гомес, Маколей Калкін і Бренда Сонг, Зендая показалися на церемонії «Еммі»
фото: Getty Images

Навідоміші зірки Голлівуду прибули на церемонію «Еммі»

У ніч на 15 вересня відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі». Перед офіційною частиною зірки позували на червоній доріжці, демонструючи свої образи. «Главком» зібрав найяскравіші вбрання знаменитостей.  

Марішка Гарґітей

Марішка Гарґітей позувала у червоній яскравій сукні від Monse
Марішка Гарґітей позувала у червоній яскравій сукні від Monse
фото: Getty Images

Акторка Марішка Гарґітей позувала на церемонії «Еммі» у червоній яскравій сукні від Monse з довгим шлейфом. Вся сукня була вкрита червоними яскравими та блискучими лелітками. Зазначимо, що Марішка Гарґітей була ведучою 78-ї премії «Еммі».

Зендая 

Зендея позувала у сріблястій довгій приталеній сукні від Prada
Зендея позувала у сріблястій довгій приталеній сукні від Prada
фото: Getty Images

Американська акторка Зендая позувала перед камерами на церемонії премії «Еммі» у сріблястій довгій приталеній сукні від Prada.

Зендея доповнила масивними сріблястими прикрасами від Mikimoto
Зендея доповнила масивними сріблястими прикрасами від Mikimoto
фото: Getty Images

Свій образ Зендая доповнила масивними сріблястими прикрасами від Mikimoto, зокрема сережками та каблучками, а також яскравим срібним годинником.  Вся її сукня була вкрита срібними лелітками, водночас вона була прозора, що додавало їй елегантності.

Емілія Кларк 

Емілія Кларк показалася у ніжній бузковій сукні від Prada
Емілія Кларк показалася у ніжній бузковій сукні від Prada
фото: Getty Images

Зірка серіалу «Гра Престолів» Емілія Кларк показалася на церемонії премії «Еммі» у ніжній бузковій сукні від Prada з довгим шлейфом. Свій образ зірка доповнила червоною помадою. На акторці також можна було помітити з прикрас сережки бренду Boucheron.

Маколей Калкін і Бренда Сонг 

Зіркова пара Маколей Калкін і Бренда Сонг показалися на доріжці церемонії «Еммі» разом
Зіркова пара Маколей Калкін і Бренда Сонг показалися на доріжці церемонії «Еммі» разом
фото: Getty Images

Зіркова пара Маколей Калкін і Бренда Сонг показалися на доріжці церемонії «Еммі» разом. Акторка обрала ніжну бірюзову сукню від Oscar de la Renta, яку доповнювало золоте декольте. Водночас Маколей Калкін вбрався у костюм молочного кольору, доповнивши його чорним взуттям.

Шейлін Вудлі 

Шейлін Вудлі з'явилася перед камерами у незвичному образі від Balenciaga
Шейлін Вудлі з'явилася перед камерами у незвичному образі від Balenciaga
фото: Getty Images

Зірка фільмів «Дивергент» Шейлін Вудлі з'явилася перед камерами премії «Еммі» у незвичному образі від Balenciaga, актриса обрала не сукню, а довгі сріблясто-золоті штани, вкриті блискучими лелітками. А також блакитну блузу з глибоким відкритим декольте, доповнивши образ незвичним кольє із зеленим та бордовим камінням, та бордовими шкіряними рукавицями.

Ліза Кудроу 

Ліза Кудроу відвідала премію «Еммі» у чорному вбранні від Celine
Ліза Кудроу відвідала премію «Еммі» у чорному вбранні від Celine
фото: Getty Images

Зірка серіалу «Друзі» Ліза Кудроу відвідала премію «Еммі» у чорному вбранні від Celine, а саме сукні в підлогу з незвичним структурованим жакетом. Сукня вирізнялася своєю стриманістю та водночас яскравістю завдяки атласній тканині.

Ель Феннінг

Ель Феннінг обрала сукню Ralph Lauren
Ель Феннінг обрала сукню Ralph Lauren
фото: Getty Images

Акторка Ель Феннінг обрала для вечора премії сукню від відомого бренду Ralph Lauren. Ця сукня виділялася своєю витонченістю, тонкими бретелями і оголеною спиною. До сукні актриса обрала прикраси від Cartier та доповнила образ легкою укладкою з хвилями.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман відвідала церемонію «Еммі» у сукні від бренду Chanel
Ніколь Кідман відвідала церемонію «Еммі» у сукні від бренду Chanel
фото: Getty Images

Австралійська акторка Ніколь Кідман відвідала церемонію «Еммі» у білій довгій сукні з вирізом на нозі. Це плаття від бренду Chanel, яке вирізнялося відкритим декольте та пір'ям на ньому.

Чейз Інфініті

Чейз Інфініті вразила своїм образом від Louis Vuitton
Чейз Інфініті вразила своїм образом від Louis Vuitton
фото: Getty Images

Акторка Чейз Інфініті вразила своїм образом на доріжці премії «Еммі». Вона з'явилася у довгій сукні від Louis Vuitton, яка була створена із сотні кульок бордового кольору. Зокрема, як відомо, сукня виконана з чорної органзи, а зверху вишита об'ємними кульками. Свій образ актриса доповнила прикрасами від бренду  Hearts on Fire.

Селена Гомес

Селена Гомес прибула на церемонію «Еммі» у золотій сукні від Louis Vuitton
Селена Гомес прибула на церемонію «Еммі» у золотій сукні від Louis Vuitton
фото: Getty Images

Співачка Селена Гомес, яка також має досвід у кіно, прибула на церемонію «Еммі» у золотій незвичній сукні від Louis Vuitton. Вона була повністю вкрита невеликими золотими лелітками у формі квадратів. Свій образ виконавиця доповнила прикрасами від Tiffany & Cо та зачіскою з розпущеним хвилястим волоссям.

Зазначимо, «Главком» розповідав про переможців 78-ї церемонії «Еммі», яка відбулася у ніч на 15 вересня в Лос-Анджелесі. Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали.

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Теги: США кіно актор премія стиль акторка одяг

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