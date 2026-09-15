«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)

Навідоміші зірки Голлівуду прибули на церемонію «Еммі»

У ніч на 15 вересня відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі». Перед офіційною частиною зірки позували на червоній доріжці, демонструючи свої образи. «Главком» зібрав найяскравіші вбрання знаменитостей.

Марішка Гарґітей

Марішка Гарґітей позувала у червоній яскравій сукні від Monse фото: Getty Images

Акторка Марішка Гарґітей позувала на церемонії «Еммі» у червоній яскравій сукні від Monse з довгим шлейфом. Вся сукня була вкрита червоними яскравими та блискучими лелітками. Зазначимо, що Марішка Гарґітей була ведучою 78-ї премії «Еммі».

Зендая

Зендея позувала у сріблястій довгій приталеній сукні від Prada фото: Getty Images

Американська акторка Зендая позувала перед камерами на церемонії премії «Еммі» у сріблястій довгій приталеній сукні від Prada.

Зендея доповнила масивними сріблястими прикрасами від Mikimoto фото: Getty Images

Свій образ Зендая доповнила масивними сріблястими прикрасами від Mikimoto, зокрема сережками та каблучками, а також яскравим срібним годинником. Вся її сукня була вкрита срібними лелітками, водночас вона була прозора, що додавало їй елегантності.

Емілія Кларк

Емілія Кларк показалася у ніжній бузковій сукні від Prada фото: Getty Images

Зірка серіалу «Гра Престолів» Емілія Кларк показалася на церемонії премії «Еммі» у ніжній бузковій сукні від Prada з довгим шлейфом. Свій образ зірка доповнила червоною помадою. На акторці також можна було помітити з прикрас сережки бренду Boucheron.

Маколей Калкін і Бренда Сонг

Зіркова пара Маколей Калкін і Бренда Сонг показалися на доріжці церемонії «Еммі» разом фото: Getty Images

Зіркова пара Маколей Калкін і Бренда Сонг показалися на доріжці церемонії «Еммі» разом. Акторка обрала ніжну бірюзову сукню від Oscar de la Renta, яку доповнювало золоте декольте. Водночас Маколей Калкін вбрався у костюм молочного кольору, доповнивши його чорним взуттям.

Шейлін Вудлі

Шейлін Вудлі з'явилася перед камерами у незвичному образі від Balenciaga фото: Getty Images

Зірка фільмів «Дивергент» Шейлін Вудлі з'явилася перед камерами премії «Еммі» у незвичному образі від Balenciaga, актриса обрала не сукню, а довгі сріблясто-золоті штани, вкриті блискучими лелітками. А також блакитну блузу з глибоким відкритим декольте, доповнивши образ незвичним кольє із зеленим та бордовим камінням, та бордовими шкіряними рукавицями.

Ліза Кудроу

Ліза Кудроу відвідала премію «Еммі» у чорному вбранні від Celine фото: Getty Images

Зірка серіалу «Друзі» Ліза Кудроу відвідала премію «Еммі» у чорному вбранні від Celine, а саме сукні в підлогу з незвичним структурованим жакетом. Сукня вирізнялася своєю стриманістю та водночас яскравістю завдяки атласній тканині.

Ель Феннінг

Ель Феннінг обрала сукню Ralph Lauren фото: Getty Images

Акторка Ель Феннінг обрала для вечора премії сукню від відомого бренду Ralph Lauren. Ця сукня виділялася своєю витонченістю, тонкими бретелями і оголеною спиною. До сукні актриса обрала прикраси від Cartier та доповнила образ легкою укладкою з хвилями.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман відвідала церемонію «Еммі» у сукні від бренду Chanel фото: Getty Images

Австралійська акторка Ніколь Кідман відвідала церемонію «Еммі» у білій довгій сукні з вирізом на нозі. Це плаття від бренду Chanel, яке вирізнялося відкритим декольте та пір'ям на ньому.

Чейз Інфініті

Чейз Інфініті вразила своїм образом від Louis Vuitton фото: Getty Images

Акторка Чейз Інфініті вразила своїм образом на доріжці премії «Еммі». Вона з'явилася у довгій сукні від Louis Vuitton, яка була створена із сотні кульок бордового кольору. Зокрема, як відомо, сукня виконана з чорної органзи, а зверху вишита об'ємними кульками. Свій образ актриса доповнила прикрасами від бренду Hearts on Fire.

Селена Гомес

Селена Гомес прибула на церемонію «Еммі» у золотій сукні від Louis Vuitton фото: Getty Images

Співачка Селена Гомес, яка також має досвід у кіно, прибула на церемонію «Еммі» у золотій незвичній сукні від Louis Vuitton. Вона була повністю вкрита невеликими золотими лелітками у формі квадратів. Свій образ виконавиця доповнила прикрасами від Tiffany & Cо та зачіскою з розпущеним хвилястим волоссям.

Зазначимо, «Главком» розповідав про переможців 78-ї церемонії «Еммі», яка відбулася у ніч на 15 вересня в Лос-Анджелесі. Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали.