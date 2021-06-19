Американец установил «голый» рекорд: 60 прыжков с парашютом за сутки без одежды

В итоге мужчина выполнил почти в три раза больше прыжков, чем собирался с самого начала

Когда мужчина связался с представителями Книги рекордов Гиннеса, ему сообщили, что своими прыжками с парашютом без одежды он сможет создать новую категорию рекордов

17 июня Райан Кануфф из Омахи (Небраска, США) установил новый мировой рекорд, выполнив 60 прыжков с парашютом всего за 24 часа, при этом будучи совершенно голым.

Идея начать прыгать в чем мать родила пришла Райану в голову, когда он вспомнил о неформальной традиции парашютистов совершать свой сотый прыжок в обнаженном виде.

Когда он связался с представителями Книги рекордов Гиннесса, ему сообщили, что своими обнаженными прыжками с парашютом он сможет создать новую категорию рекордов. Но для этого необходимо совершить не менее 25 прыжков всего за 24 часа, пишет UPI.

В итоге мужчина выполнил почти в три раза больше прыжков. Завершающий прыжок был сделан над небольшим городком Weeping Water (Плачущая вода). И пока местные, наблюдавшие снизу за этим необычным зрелищем, пугались и шокировались, голый парашютист не только наслаждался свежим ветерком и перспективой мировой славы, но и собирал деньги для благотворительной организации.

«Мой друг, которого я недавно потерял из-за проблем с психическим здоровьем, был близок к своему сотому прыжку. Достаточно близок, чтобы говорить об этом все время. К сожалению, у него не получилось это сделать. Так что я был здесь ради него и других людей, оказавшихся в трудной ситуации», — сказал Райан.

Благодаря 60 голым прыжкам Райана фонд Movember, занимающийся разрешением психических проблем и предотвращением самоубийств, сможет помочь многим своим подопечным.

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