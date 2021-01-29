Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото

Наши любимые коты зачастую ведут себя так, как будто они тут цари и вообще самые главные

Мы привыкли считать котиков умными созданиями. И это действительно так! Но даже самый смышленый пушистик не застрахован от глупостей. Мы, люди, это прекрасно понимаем, и потому лишь умиляемся бестолковым проделкам наших питомцев.

Сегодня мы собрали для вас 16 котиков, которые не отличились сообразительностью. И, возможно, они бы не хотели, чтобы кто-то об этом узнал, но их глупости были зафиксированы их же хозяевами!

Наши любимые коты зачастую ведут себя так, как будто они тут цари и вообще самые главные и все им должны. Но бывают моменты, когда в их программе как будто слетают настройки и они начинают вести себя, мягко говоря, странновато. Тогда только и успевай бежать за камерой, потому что забавные кадры гарантированы.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!