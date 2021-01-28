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    Курьез

    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото

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    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото

    А ваши домашние любимцы часто шкодничают?

    Наши любимые котики нередко совершают какие-то пакости, за которые им потом бывает стыдно. По крайней мере, должно быть. Пользователи интернета решили представить, как могли бы выглядеть их признания и извинения, если бы коты умели писать.

    Мы собрали для вас 20 фотографий провинившихся котиков, которые успели многое натворить, и теперь просят нашего прощения. Правда.

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    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото
    Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: шутки кот курьез
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