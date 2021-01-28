Эти котики сильно провинились и очень об этом сожалеют: курьезные фото

А ваши домашние любимцы часто шкодничают?

Наши любимые котики нередко совершают какие-то пакости, за которые им потом бывает стыдно. По крайней мере, должно быть. Пользователи интернета решили представить, как могли бы выглядеть их признания и извинения, если бы коты умели писать.

Мы собрали для вас 20 фотографий провинившихся котиков, которые успели многое натворить, и теперь просят нашего прощения. Правда.

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.