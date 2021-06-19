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    В Японии выпустили обновленную версию любимых тамагочи (видео)

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    В Японии выпустили обновленную версию любимых тамагочи (видео)

    Теперь виртуальный питомец живет внутри смарт-часов и его можно погладить с помощью сенсорного экрана

    Японская компания Bandai к 25-летию со дня выхода первого тамагочи представила Tamagotchi Smart — новую версию игрушки с виртуальным питомцем внутри, за которым нужно ухаживать. Об этом сообщается на сайте производителя.

    У этой игрушки есть функция шагомера, возможность передавать данные между устройствами и сенсорный экран, с помощью которого можно погладить питомца. Также доступно голосовое управление, однако в новой версии тамагочи нет распознавания речи.

    Сбоку игрушки есть разъем для TamaSma-карточек, которые позволяют добавлять в игрушку новых питомцев и аксессуары для них.

    Tamagotchi Smart будут продавать в коралловом и бирюзовом цветах, также появится лимитированная серия игрушек белого цвета. Выход Tamagotchi Smart в Японии запланирован на 23 ноября 2021 года.

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    Теги: курьез
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    В Японии выпустили обновленную версию любимых тамагочи (видео)