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    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото

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    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото

    «Наш пес каждый день приносил нам яйца, которые нагло похищал у курочек»

    Мы все радуемся, когда наши домашние питомцы учатся приносить мячи или палочки, чтобы с ними поиграли. Но многие собаки и котики на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами!

    В знак своей любви они приносят губки для мытья посуды, чайные пакетики, цветы, камни и все, что только найдется на пути и сможет в должной мере передать, насколько же пушистые дарители хотят порадовать любимых хозяев.

    И иногда их подарки оказываются крайне неожиданными — убедитесь сами!

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    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото
    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото