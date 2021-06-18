Эти домашние питомцы приносят хозяевам брокколи, камни, картошку, но только не тапочки. Курьезные фото

«Наш пес каждый день приносил нам яйца, которые нагло похищал у курочек»

Мы все радуемся, когда наши домашние питомцы учатся приносить мячи или палочки, чтобы с ними поиграли. Но многие собаки и котики на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами!

В знак своей любви они приносят губки для мытья посуды, чайные пакетики, цветы, камни и все, что только найдется на пути и сможет в должной мере передать, насколько же пушистые дарители хотят порадовать любимых хозяев.

И иногда их подарки оказываются крайне неожиданными — убедитесь сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.