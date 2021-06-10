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    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни

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    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Фото: @phoebeerridge

    Согласно материалу, юзеры принялись массово скупать печати, на штампах которых написаны их имена

    Новый способ знакомства в реальной жизни, придуманный стеснительными молодыми людьми, обрел широкую популярность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

    Согласно материалу, юзеры принялись массово скупать печати, на штампах которых написаны их имена, номера телефонов или аккаунты в различных социальных сетях. Так, чтобы познакомиться с человеком в общественном месте, необходимо поставить печать на любой части его тела.

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    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни
    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни

    Пользователи TikTok начали публиковать ролики, в которых они демонстрируют собственные печати и то, как они их используют. Например, 21-летняя блогерша с никнеймом @a.nnabelsmith разместила видео, в котором показала, что оставила печати на частях тела разных людей во время вечеринки клубе, и в конечном счете на нее подписались больше 50 человек. Ее пост набрал больше 246 тысяч просмотров.

    В свою очередь жительница Амстердама Абена Этви (Abena Etwi) рассказала, что решила приобрести печать, поскольку боится знакомиться с людьми на улице из-за неуверенности в себе. На опубликованных кадрах видно, что на ее штампе указаны страницы в Snapchat и Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: курьез
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    Найден новый способ для знакомства стеснительных людей в реальной жизни