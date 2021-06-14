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    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото

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    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото

    Дверь туалета с окошком? И так сойдет!

    Некоторые люди стремятся к идеалу во всем. Они готовы переделывать работу множество раз и бесконечно вносить правки, чтобы добиться лучшего результата. Другие же живут играючи, и легко относятся к недочетам в своей работе и ничего не переделывают, считая, что и так сойдет.

    Но порой эти недочеты настолько фатальны, что при взгляде на них хочется закрыть лицо руками. Мы собрали для вас примеры таких случаев.

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    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото
    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

    В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

    Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото