Когда мастера решили выполнить работу в стиле «и так сойдет». Подборка курьезных фото

Дверь туалета с окошком? И так сойдет!

Некоторые люди стремятся к идеалу во всем. Они готовы переделывать работу множество раз и бесконечно вносить правки, чтобы добиться лучшего результата. Другие же живут играючи, и легко относятся к недочетам в своей работе и ничего не переделывают, считая, что и так сойдет.

Но порой эти недочеты настолько фатальны, что при взгляде на них хочется закрыть лицо руками. Мы собрали для вас примеры таких случаев.

Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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