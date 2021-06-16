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    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться

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    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться

    Девушка публикует снимки читающих красавчиков в социальной сети, добавляя к фотографиям пикантные и наполненные

    Красота и ум — сочетание, которое редко оставит кого-то равнодушным. Именно поэтому неудивительно, что молодые красавцы, читающие книги в метро, не остаются без пристальных взглядов своих попутчиков.

    Однако для того, чтобы полюбоваться столь прекрасной картиной вовсе не обязательно спускаться в метро своего города, а достаточно лишь открыть Инстаграм-аккаунт Hot Dudes Reading, который ведет неизвестная жительница Нью-Йорка. Девушка публикует снимки читающих красавчиков в социальной сети, добавляя к фотографиям пикантные и наполненные юмором описания, и на ее аккаунт подписано уже более миллиона человек!

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    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться
    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография
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    Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться