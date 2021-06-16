Девушка тайно фотографирует читающих красавчиков. От этих снимков невозможно оторваться

Девушка публикует снимки читающих красавчиков в социальной сети, добавляя к фотографиям пикантные и наполненные

Красота и ум — сочетание, которое редко оставит кого-то равнодушным. Именно поэтому неудивительно, что молодые красавцы, читающие книги в метро, не остаются без пристальных взглядов своих попутчиков.

Однако для того, чтобы полюбоваться столь прекрасной картиной вовсе не обязательно спускаться в метро своего города, а достаточно лишь открыть Инстаграм-аккаунт Hot Dudes Reading, который ведет неизвестная жительница Нью-Йорка. Девушка публикует снимки читающих красавчиков в социальной сети, добавляя к фотографиям пикантные и наполненные юмором описания, и на ее аккаунт подписано уже более миллиона человек!

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.