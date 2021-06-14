Два миллиона долларов на потолке. В США супруги оригинально украсили паб (фото)

Все началось с первого доллара, который Молли прикрепила к стене

Еще в 1977 году Мартин Макгуайр и его жена Молли открыли ирландский паб McGuire’s в Пенсаколе (Флорида, США). Когда Молли получила свой первый доллар чаевых, она написала на нем дату и прикрепила к стене на удачу. Это стало началом традиции, которую до сих пор уважают посетители паба.

Уже на следующий день после того, как Молли прикрепила первый доллар, люди тоже начали оставлять купюры на стенах и потолке заведения. И теперь паб украшает два миллиона долларов наличными.

«На всем потолке и на некоторых стенах есть долларовые купюры. Мы считаем их каждый год и платим за них налоги. Мы относимся к этому как к активу и даже берем под него займы»,— рассказал Мартин Макгуайр, владелец паба.

Конечно, такая сумма денег практически в свободном доступе просто не может не привлекать внимание воришек, которых за все годы существования паба было не мало. Но поскольку все банкноты, которые оставляют на потолке, подписаны черным маркером и имеют отверстие для скоб, их трудно потратить где-нибудь в городе, чтобы их никто не заметил, пишет Odditycentral.

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