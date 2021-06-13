Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить

Никто не любит, когда его фотографируют спросонья

Тут на днях идея появилась – сделать социальную сеть наоборот. Это когда сам пользователь никакие фото и записи выкладывать не может, зато его друзья и подписчики могут. И будут выкладывать то, что посчитают нужным, а не только отретушированные гламурные кадры.

Дескать, показать товарища так, как его видят со стороны. Идея, по понятным причинам, одобрения не вызвала. А вот котиков никто не спрашивал, взяли и выложили их нелицеприятные фото!

«Никто не любит, когда его фотографируют спросонья», «Разодрал всю коробку и ничего вкусного там не обнаружил», «Ей, это кого вы ко мне подселили? А меня даже не спросили!», «Кошки гуляют сами по себе, а не как собаки — на поводке», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».