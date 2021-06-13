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    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить

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    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить

    Никто не любит, когда его фотографируют спросонья

    Тут на днях идея появилась – сделать социальную сеть наоборот. Это когда сам пользователь никакие фото и записи выкладывать не может, зато его друзья и подписчики могут. И будут выкладывать то, что посчитают нужным, а не только отретушированные гламурные кадры.

    Дескать, показать товарища так, как его видят со стороны. Идея, по понятным причинам, одобрения не вызвала. А вот котиков никто не спрашивал, взяли и выложили их нелицеприятные фото!

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    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить
    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить

    «Никто не любит, когда его фотографируют спросонья», «Разодрал всю коробку и ничего вкусного там не обнаружил», «Ей, это кого вы ко мне подселили? А меня даже не спросили!», «Кошки гуляют сами по себе, а не как собаки — на поводке», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото котиков, которые те хотели бы удалить