Подборка рисунков израильского художника, которые заставляют задуматься о смысле бытия

Две крайности объединяются через совместные вещи

Каждый творец, исполнитель, человек культурного труда должен уметь выразить смысл так, чтобы все все сразу поняли без подсказок. Музыкант пишет мелодию, которая покоряет мысли и без слов песни, скульптор отображает в неподвижном камне напряжение сил и чувств, поэт жжет глаголом сердца.

А художник – рисует так, чтобы каждая деталь в картине добавляла ей много смысла, как это делает израильский талантище Юваль Робичек.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».