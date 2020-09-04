Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)



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Даже кошатники не смогут содержать улыбку при виде этих фотографий

Люди делятся на два типа: одни жить не могут без пушистых котеек, другие считают собак лучшими питомцами и компаньонами. Да, коты — короли интернета, но милые песики не сильно от них отстают.

Эти невероятно очаровательные и преданные питомцы способны одним своим видом поднять уровень серотонина в крови человека. Убедитесь сами! Уверены, даже кошатники не смогут содержать улыбку при виде этих 15 фотографий.

«Щенок, которого я вчера забрала из приюта, до сих пор спит с миской, потому что боится, что кто-то ее отберет», «Забыла, что у меня грязные руки, и погладила своего хорошего мальчика», «Первая ночь в новом доме, а не в приюте», «Мой пес Марсело хотел похвастаться новым браслетом», - комментируют фото пользователисети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.