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    Курьез

    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)

    • Розсилка
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)

    Даже кошатники не смогут содержать улыбку при виде этих фотографий

    Люди делятся на два типа: одни жить не могут без пушистых котеек, другие считают собак лучшими питомцами и компаньонами. Да, коты — короли интернета, но милые песики не сильно от них отстают.

    Эти невероятно очаровательные и преданные питомцы способны одним своим видом поднять уровень серотонина в крови человека. Убедитесь сами! Уверены, даже кошатники не смогут содержать улыбку при виде этих 15 фотографий.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)
    Эти дурашливые песики не оставят равнодушными даже кошатников (фото)

     «Щенок, которого я вчера забрала из приюта, до сих пор спит с миской, потому что боится, что кто-то ее отберет», «Забыла, что у меня грязные руки, и погладила своего хорошего мальчика», «Первая ночь в новом доме, а не в приюте», «Мой пес Марсело хотел похвастаться новым браслетом», - комментируют фото пользователисети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    в мире животных фотография животные
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