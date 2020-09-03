Фото очаровательных псов-старичков, которые растопят любое сердце



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Нашли для вас фото самых очаровательных псов-старичков, седые мордахи которых способны растопить даже самое холодное сердце

К большому сожалению, жизнь собак намного короче нашей, и когда-нибудь мы неизбежно увидим, как они стареют. Но даже в преклонном возрасте собакены остаются невероятно милыми и трогательными, и продолжают радовать нас своими чудачествами изо дня в день. Они все еще обнимают любимые игрушки, засыпают в забавных позах и расплываются в улыбке от фразы: «Ну, а кто тут хороший мальчик?».

Мы нашли для вас фото самых очаровательных псов-старичков, седые мордахи которых способны растопить даже самое холодное сердце.

«Хвостатый дедуля вышел погулять», «Дизелю в этом месяце исполняется десять лет», «Это Сэди. Ей уже 17 лет», «Красивая старушка Милли», «Старичок Винтон не любит холод», «Празднование 16-го дня рождения Молли прогулкой на пирс», «Бои уже десять лет, но он все еще смешно чмокает во сне, как в детстве», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.