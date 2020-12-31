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    Курьез

    Курьезные фото людей, от которых отвернулась удача на новогодних праздниках

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    Курьезные фото людей, от которых отвернулась удача на новогодних праздниках

    «Кажется, Новый год пошел не по плану с самого начала»

    Новый год — время чудес и волшебства, однако не стоит рассчитывать на особенное веселье в 2020 году. В этом на собственном примере убедились бедняги, от которых совсем ненадолго отвернулась удача. Но даже этого хватило, чтобы их празднование прошло по всем правилам уходящего года.

    Неудачные подарки и сломанные гаджеты — мы собрали для вас фотографии бедолаг, на чьем месте точно не хотели бы оказаться.

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    «На Новый год папе подарили такие же вещи, как те, что были на нем»
    «Мои родители подарили мне контроллер для PS5, которой у меня, конечно же, нет»
    «Моя сестра решила отправиться на Рождество в Исландию и сняла дом с огромными панорамными окнами. Это ее вид на двор»
    «Думаю, схожу в гости к друзьям в другой день»
    «Невестка каждый год дарит мне на Новый год японский виски. В этот раз она случайно купила соевый соус»
    «Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Или когда немного не хватило оберточной бумаги»
    «Судя по всему, у кого-то нет ничего святого в жизни»
    «Зато я точно попала в его вкусовые предпочтения. Даже слишком точно»
    «Жена только через час поняла, что нарисовала птицу верх ногами»
    «Кажется, Новый год пошел не по плану с самого начала»
    «Дочка получила в подарок маркеры и пропала на полчаса. Бонус: мы не можем это оттереть»
    «Счастливых всем праздников!»
    «Когда пес решает сожрать новогодний подарок вашего сына за несколько часов до праздника»

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: Новый год шутки курьез
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