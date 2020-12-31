Курьезные фото людей, от которых отвернулась удача на новогодних праздниках

«Кажется, Новый год пошел не по плану с самого начала»

Новый год — время чудес и волшебства, однако не стоит рассчитывать на особенное веселье в 2020 году. В этом на собственном примере убедились бедняги, от которых совсем ненадолго отвернулась удача. Но даже этого хватило, чтобы их празднование прошло по всем правилам уходящего года.

Неудачные подарки и сломанные гаджеты — мы собрали для вас фотографии бедолаг, на чьем месте точно не хотели бы оказаться.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!