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    Курьез

    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы

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    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы

    «Мама подарила нам с собакой пижамы на Рождество»

    Главное, конечно, не подарок, а внимание — это знают все. Но некоторые умудряются даже в этом жесте спрятать розыгрыши и подколы. И Рождество — отличный повод разгуляться! Ведь тут можно и выбрать подарок с юморком, и упаковать его так, что никто никогда не догадается, что внутри.

    Мы собрали для вас забавные примеры подарков от троллей, которые подшутили над теми, кто их получит!

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    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы
    Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: Новый год шутки курьез
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