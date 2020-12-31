Курьезные фото шутников, которые умудрились в новогодние подарки спрятать подколы

«Мама подарила нам с собакой пижамы на Рождество»

Главное, конечно, не подарок, а внимание — это знают все. Но некоторые умудряются даже в этом жесте спрятать розыгрыши и подколы. И Рождество — отличный повод разгуляться! Ведь тут можно и выбрать подарок с юморком, и упаковать его так, что никто никогда не догадается, что внутри.

Мы собрали для вас забавные примеры подарков от троллей, которые подшутили над теми, кто их получит!

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!