30-летний британец напился и сменил имя на Селин Дион: «Объяснил маме, что могло быть хуже»

30-летний британец Томас Тодд рассказал, что всегда был большим поклонником певицы и решил поменять свое имя, когда с бутылкой шампанского смотрел концерт исполнительницы по телевизору.

«Я слегка одержим Селин Дион. Во время локдауна я посмотрел множество телевизионных трансляций ее концертов. И, смотря очередное выступление Дион, я подумал, что это отличная идея. Хотя тогда я был немного пьян», — рассказал Тодд изданию The Birmingham Mail.

Чтобы сменить имя, Томас подал онлайн-заявление и потратил 89 фунтов стерлингов. Однако он признается, что не помнит, как все происходило.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw