30-летний британец напился и сменил имя на Селин Дион: «Объяснил маме, что могло быть хуже»

Решение о смене имени мужчина принял, просматривая по телевизору концерт любимой исполнительницы

30-летний британец Томас Тодд рассказал, что всегда был большим поклонником певицы и решил поменять свое имя, когда с бутылкой шампанского смотрел концерт исполнительницы по телевизору.

«Я слегка одержим Селин Дион. Во время локдауна я посмотрел множество телевизионных трансляций ее концертов. И, смотря очередное выступление Дион, я подумал, что это отличная идея. Хотя тогда я был немного пьян», — рассказал Тодд изданию The Birmingham Mail.

Чтобы сменить имя, Томас подал онлайн-заявление и потратил 89 фунтов стерлингов. Однако он признается, что не помнит, как все происходило.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw — Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020

«Честно говоря, я не помню, как я сделал это. Я даже не знал, что сменил имя, пока не нашел конверт в почтовом ящике. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом в банке все подтвердили», — сказал Тодд.

Мужчина не хочет спешить и возвращать старое имя сразу. «Я объяснил моей маме, что все могло быть хуже, ведь я могу выбрать Бориса Джонсона — повезло, что он не дает концерты», — добавил Тодд.



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