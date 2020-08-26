Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Десять фотомаразмов от людей, которые точно могли бы стать номинантами на Премию Дарвина

Все мы совершаем ошибки, но глядя на людей из нашей подборки, кажется, что они совершенно потеряли чувство реальности! «Как вообще до такого можно додуматься?» — именно этот вопрос будет всплывать в вашей голове на протяжении всего нашего материала.

Представляем вам десять маразмов от людей, которые точно могли бы стать номинантами на Премию Дарвина.\

Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.