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    Курьез

    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)

    • Розсилка
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)

    Десять фотомаразмов от людей, которые точно могли бы стать номинантами на Премию Дарвина

    Все мы совершаем ошибки, но глядя на людей из нашей подборки, кажется, что они совершенно потеряли чувство реальности! «Как вообще до такого можно додуматься?» — именно этот вопрос будет всплывать в вашей голове на протяжении всего нашего материала.

    Представляем вам десять маразмов от людей, которые точно могли бы стать номинантами на Премию Дарвина.\

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    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)
    Слабоумие и отвага: глупость этих людей переходит все грани разумного (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

    Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

    Читайте также: «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса

     

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