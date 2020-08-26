Страшно и смешно: фото оптических иллюзий, которые до смерти напугали людей



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Собрали список оптических иллюзий и совпадений, которые заставили людей хвататься за сердце

Наш мозг очень легко обмануть. Странная тень, отражение или даже проделки животных, которые на первый взгляд кажутся совершенно невинными, могут до чертиков напугать любого.

Собрали список недоразумений, оптических иллюзий и совпадений, которые заставили людей хвататься за сердце.

«Пришлось взглянуть дважды», «Прошлой ночью я была уверена, что в кроватке моего сына призрак», «Подробнее об этой истории можете прочитать тут», «Я чуть не потеряла сознание, когда этот „манекен“ начал двигаться», «Спокойствие, не нужно вызывать пожарных, это всего лишь отражение заката», «Кот напугал меня сегодня утром. Это паприка», «Я купил жене (она у меня профессиональный фотограф) термос в форме объектива камеры. Однако я каждый раз испытываю мини-приступ, когда вижу его в мойке», - комментируют фото пользователи сети.

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