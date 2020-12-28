Эти питомцы превращают жизнь своих хозяев в комедию одним движением хвоста

«Сумел заснять, как мой кот чихает 3 раза подряд»

Появление дома питомца означает, что хозяева могут помахать спокойной жизни ручкой. Стоит только котику, собаке или другому животному переступить порог квартиры своего нового хозяина, как начинается цирк, который только успевай фотографировать.

Кажется, что любимцы только и ищут способ развеселить своих людей, и иногда они могут даже особо не стараться — все получается как-то само собой.

Ранее «Скотч» показывал, как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага

«Прости, елочка, но без маски и перчаток нельзя», «Втулки тоже пошли в ход», «Экологичная замена мишуры», «Антисептики тоже лишними не будут», - комментируют фото пользователи сети.