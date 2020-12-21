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    Курьез

    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага

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    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага

    Атрибуты карантина стали популярными украшениями в этом году

    До Нового года остается всего ничего, уже повсюду мелькают огоньки, а дома многих ждет наряженная елка. У всех разный подход к ее декорированию: кто-то любит живые деревья, кто-то предпочитает искусственные, кому-то нравятся минималистичные шарики одного цвета на ней, а для некоторых елочные игрушки — целая история семьи, которая пополняется каждый год.

     А в этом году нашлись те, кто решил отразить все «тренды» 2020-го. В ход пошли атрибуты карантина: перчатки, маски, антисептики, и, конечно же, туалетная бумага.

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    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага
    Как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага

    «Прости, елочка, но без маски и перчаток нельзя», «Втулки тоже пошли в ход», «Экологичная замена мишуры», «Антисептики тоже лишними не будут», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: Новый год Рождество
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