Блогеры показали влияние алкоголя на лицо после 12 часов беспрерывного пьянства (видео)

На шестой час один из блогеров сказал, что чувствует себя плохо, вскоре он начал ощущать похмелье

Авторы YouTube-канала AsapSCIENCE провели эксперимент, в ходе которого показали, как изменились их лица после 12 часов беспрерывного употребления алкоголя. Негативное влияние спиртного они показали на снимках «до» и «после».

Эксперимент занял два дня. В первый день мужчины занимались своими повседневными делами, а во второй — делали все то же самое, но выпивали минимум по одному алкогольному напитку в час. Каждые три часа они фотографировались, а финальный снимок сделали наутро после второго дня.

В 10 утра экспериментаторы выпили по бокалу ликера, в качестве второго напитка выбрали фруктовое пиво. На шестой час один из блогеров сказал, что чувствует себя плохо, вскоре он начал ощущать похмелье.

В конце ролика мужчины сравнили, как они выглядели в начале эксперимента и в конце, и показали, как алкоголь негативно повлиял на них. «Что с моими глазами? Я пытаюсь быть красивым на «пьяной фотографии», но у меня не выходит», — пошутил один из испытателей. Он добавил, что снимок выглядит как карикатура, потому что лицо «потеряло симметрию».

Ранее «Скотч» показывали видео, как в Канаде экстремалы сыграли в шахматы, стоя в ледяной воде.

Оставшись в одних шапках шахматисты-экстремалы залезли в прорубь, выставили фигуры на доску и начали играть, делая ходы дрожащими от холода руками. Температура воздуха на улице во время игры была примерно минус двадцать градусов по Цельсию.

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