Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото

«Кому-то явно нравится это рождественское украшение»

Новый год стремительно приближается, и многие, наверняка, уже давно поставили елку и украсили свои дома мишурой, гирляндами и красивыми игрушками.

Если нет, то вот несколько самых креативных и ярких примеров новогодних и рождественских украшений, которые точно вас вдохновят.

Ранее «Скотч» сообщал, что Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.