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    Курьез

    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото

    «Кому-то явно нравится это рождественское украшение»

    Новый год стремительно приближается, и многие, наверняка, уже давно поставили елку и украсили свои дома мишурой, гирляндами и красивыми игрушками.

    Если нет, то вот несколько самых креативных и ярких примеров новогодних и рождественских украшений, которые точно вас вдохновят.

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    Школьный повар сделала все эти украшения вручную
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    «Сделал свои новогодние украшения из фанеры»
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    Украшения для французского и испанского классов
    Кому-то явно нравится это рождественское украшение
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    «Каждый год 1 декабря кто-то делает вязаное украшение на почтовом ящике в конце дороги. Этот год лучший»
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото
    Эти люди знают толк в новогодних украшениях: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

    Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.

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    Теги: Новый год шутки курьез
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