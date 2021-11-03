Эти ванные и туалеты с диким дизайном поражают воображение. Курьезные фото

Не поймешь, круто это или безвкусно

Дизайн – дело тонкое. Кто-то предпочитает в нем следовать модным тенденциям, кто-то предпочитает минимализм и аккуратность, а кому-то хочется проявить всю свою фантазию. И сегодня мы подготовили для вас подборку ванных и туалетов с весьма креативными решениями.

Сложно так сразу сказать, это круто или безвкусно. Так что решайте сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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