Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото

«Свитер ему не особо нужен, своя шерсть есть, но так ведь прикольнее!», - комментируют фото пользователи сети

Вот же парадокс – свою шерсть на теле мы тщательно сбриваем, но при этом без ума от мохнатых зверюшек, особенно если они маленькие. Нет, речь не про волосатых пауков, если кто подумал, а о песиках и котиках.

Они же такие милые, причем практически с первых дней жизни, что мгновенно и без усилий покоряют человеческие сердца! Слабо устоять перед их очарованием и мимишностью? Мы уже заранее знаем ответ.

«У них была трапеза буквально 5 минут назад», «Когда зимой снимаешь шапку в помещении», «Такой крохотный, но уже полностью доверяет человеку», «Когда подрастет, так удобненько разместиться на ноге уже не получится», «У него сегодня день рождения и он имеет колпак по этому поводу», «Свитер ему не особо нужен, своя шерсть есть, но так ведь прикольнее!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.