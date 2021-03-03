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    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото

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    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото

    «Свитер ему не особо нужен, своя шерсть есть, но так ведь прикольнее!», - комментируют фото пользователи сети

    Вот же парадокс – свою шерсть на теле мы тщательно сбриваем, но при этом без ума от мохнатых зверюшек, особенно если они маленькие. Нет, речь не про волосатых пауков, если кто подумал, а о песиках и котиках.

    Они же такие милые, причем практически с первых дней жизни, что мгновенно и без усилий покоряют человеческие сердца! Слабо устоять перед их очарованием и мимишностью? Мы уже заранее знаем ответ.

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    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото
    Этих мохнатых «няшек» вам захочется обнять и никогда не отпускать. Курьезные фото

    «У них была трапеза буквально 5 минут назад», «Когда зимой снимаешь шапку в помещении», «Такой крохотный, но уже полностью доверяет человеку», «Когда подрастет, так удобненько разместиться на ноге уже не получится», «У него сегодня день рождения и он имеет колпак по этому поводу», «Свитер ему не особо нужен, своя шерсть есть, но так ведь прикольнее!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: фотография шутки курьез
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