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    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)

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    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)

    Как выглядят девушки, когда не заняты созданием идеальных снимков

    Фото из социальных сетей заставляют нас верить, что где-то там существует идеальный мир, где живут идеальные люди с идеальной внешностью. Однако это все иллюзия. Так, большинство из опубликованных девушками снимков зачастую не имеют ничего общего с реальностью.

    В этом признались сами красотки, которые приняли участие в #CatfishChallenge, который был организован несколько месяцев назад тиктокершей из Австралии. Девушки опубликовали свои лучшие фото из соцсетей и тут же показали, как они выглядят в то время, когда не заняты созданием идеальных снимков.

    Хотите увидеть реальные лица, скрывающиеся за идеальными селфи? Тогда скорее листайте ниже!

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    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)
    Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)

    Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

    «Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки селфи курьез
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