Забавный флешмоб. Девушки показывают, как выглядят в соцсетях и в жизни (фото)

Как выглядят девушки, когда не заняты созданием идеальных снимков

Фото из социальных сетей заставляют нас верить, что где-то там существует идеальный мир, где живут идеальные люди с идеальной внешностью. Однако это все иллюзия. Так, большинство из опубликованных девушками снимков зачастую не имеют ничего общего с реальностью.

В этом признались сами красотки, которые приняли участие в #CatfishChallenge, который был организован несколько месяцев назад тиктокершей из Австралии. Девушки опубликовали свои лучшие фото из соцсетей и тут же показали, как они выглядят в то время, когда не заняты созданием идеальных снимков.

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«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.