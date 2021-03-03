Всем домашним зверушкам очень нужны свои игрушки! Подборка курьезных фото

«За все шесть лет жизни у этого пса никогда не было своей игрушки, но теперь его забрали из приюта, и все поменялось»

Не все живые существа на планете сильно заботливы о своем потомстве, да и сама эта забота порой принимает странные и пугающие формы. Поэтому человек издавна окружил себя такими животными, которые разделяют его любовь и симпатию к маленьким пушистым существам.

Вроде котенка или плюшевого мишки, причем эта привязанность иной раз настолько сильна, что диву даешься. У наших зверушек есть свои игрушки, которые им крайне дороги!

«Он не хочет отдавать любимую игрушку, но и не может избежать соблазна похвастать ею перед гостями», «Игрушку надо подкормить, пока сам подкрепляешься! Кот рассудительный», Один раз вороны чуть не утащили ее меховых друзей и с тех пор собака бдит», «За все шесть лет жизни у этого пса никогда не было своей игрушки, но теперь его забрали из приюта, и все поменялось», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.