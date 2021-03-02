Бывшие «гадкие утята» показали, как изменились с возрастом (фото)

«15 и 26. Из подростка неопределенного пола — в женщину»

Пользователи сайта Reddit рассказали об обидных детских прозвищах, а потом показали, как выглядят сейчас.

Они утерли нос всем, кто их дразнил!

«17 и 22. Мои волосы больше не похожи на плохой парик», «11 и 20. Это просто контактные линзы, брекеты и коррекция бровей», «17 и 24. Я выбросила из жизни парня, который надо мной издевался, а заодно избавилась от прыщей и лишнего веса», «Потерял 50 килограммов. Через 18 месяцев после травмы в регби я начал заниматься греблей и получил степень магистра в области математики», «14 и 23. Это было непростое десятилетие», «12 и 23. Нужно было просто вырасти... Ну ладно, еще загореть и сделать макияж», - комментируют свои фото экс-«гадкие утята».

Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.