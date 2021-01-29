Фото котят-малышей, чья крошечность заставит вас улыбнуться
Пушистики выглядит настолько необычно, что кажется противозаконной
Кошки это те создания, которые очаровательны во всех своих агрегатных состояниях. Пушистые или лысые, пухлые или худощавые, сонные или энергичные — любой кот вызывает у людей приступы неконтролируемой нежности.
Ну а чтобы ваш личный мимимиметр начал совсем уж зашкаливать, достаточно взглянуть на совсем малюсеньких котят — таких, которые выглядят как-то совсем противозаконно крошечными!
«Маленький кот или большой диван?», «Такая кроха за пассажира не считается», «Ещё одно применение маски», «Когда маленький десерт для тебя как целый торт для человека», « Маленькое зло в углу», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто
Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!