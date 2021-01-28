Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств

«Когда пора вставать, но котик не отпускает»

Существует стереотип, что коты – это любимцы девушек, а парни не особо поддаются очарованию этих прекрасных созданий. На самом деле и среди мужчин есть неравнодушные к пушистым нахалам. В Инстаграме существует аккаунт, который посвящен заботливым, чутким и просто замечательным кошачьим отцам.

Брутальные мужчины показывают, как они проводят время со своими питомцами и делают милейшие фотографии. Предлагаем вам взглянуть на трогательные отношения котоотцов и их котодетей.

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе

.