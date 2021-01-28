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    Курьез

    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств

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    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств

    «Когда пора вставать, но котик не отпускает»

    Существует стереотип, что коты – это любимцы девушек, а парни не особо поддаются очарованию этих прекрасных созданий. На самом деле и среди мужчин есть неравнодушные к пушистым нахалам. В Инстаграме существует аккаунт, который посвящен заботливым, чутким и просто замечательным кошачьим отцам.

    Брутальные мужчины показывают, как они проводят время со своими питомцами и делают милейшие фотографии. Предлагаем вам взглянуть на трогательные отношения котоотцов и их котодетей.

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    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств
    Между котами и мужчинами возникает особенная связь: подборка фотодоказательств

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

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    Теги: кот курьез
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