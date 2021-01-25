Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)

Пушистые питомцы хотя и кажутся полными противоположностями, не чают друг в друге души.

За дружбой пушистиков следит весь Instagram

Глядя на эту парочку, сложно не расплыться в улыбке. Они вместе спят, играют, гуляют и даже путешествуют

Веселый и озорной шестилетний самоед Каспер нашел ключ к сердцу пушистика Ромео, который, несмотря на всю свою нежность, всегда ходит с угрюмой сердитой мордочкой

Кот появился в семье фотографа Ринсы Ли из Крайстчерча, Новая Зеландия, два года назад и вырос под защитой Каспера, пишет Daily Mail

И теперь Ромео чувствует себя дома невозмутимым и величественным королем, но втайне всегда желает привлечь внимание своего старшего приятеля

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.