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    Курьез

    Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)

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    <p>Пушистые питомцы хотя и кажутся полными противоположностями, не чают друг в друге души.</p> <div></div> - Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)

    Пушистые питомцы хотя и кажутся полными противоположностями, не чают друг в друге души.

    instagram.com/casperandromeo/

    За дружбой пушистиков следит весь Instagram

    Глядя на эту парочку, сложно не расплыться в улыбке. Они вместе спят, играют, гуляют и даже путешествуют

    Веселый и озорной шестилетний самоед Каспер нашел ключ к сердцу пушистика Ромео, который, несмотря на всю свою нежность, всегда ходит с угрюмой сердитой мордочкой

    Кот появился в семье фотографа Ринсы Ли из Крайстчерча, Новая Зеландия, два года назад и вырос под защитой Каспера, пишет Daily Mail

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    Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)
    Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)
    Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)
    Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)
    Дружба озорного самоеда и вечно угрюмого кота очаровала сеть (фото)
    instagram.com/casperandromeo/

    И теперь Ромео чувствует себя дома невозмутимым и величественным королем, но втайне всегда желает привлечь внимание своего старшего приятеля

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

     Читайте также: Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Теги: кот курьез животные
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