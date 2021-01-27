Эти животные удивят вас своей уникальной внешностью (фото)

Кот с лишней парой ушей, щенок-единорог с хвостом на мордочке и другие милые создания

Каждый питомец — уникален. Одни животные отличаются удивительным окрасом, другие поражают цветом глаз или характером. А герои нашего материала так вообще настоящие уникумы — благодаря стечению обстоятельств генетика решила сыграть с ними злую шутку, наградив лишней парой лап или даже ушей.

К счастью, хозяева любят их все также сильно, несмотря на некоторые особенности внешности. Собрали для вас фото питомцев, которые поразили и шокировали соцсети своим внешним видом.

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.