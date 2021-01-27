  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти животные удивят вас своей уникальной внешностью (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти животные удивят вас своей уникальной внешностью (фото)

    Кот с лишней парой ушей, щенок-единорог с хвостом на мордочке и другие милые создания

    Каждый питомец — уникален. Одни животные отличаются удивительным окрасом, другие поражают цветом глаз или характером. А герои нашего материала так вообще настоящие уникумы — благодаря стечению обстоятельств генетика решила сыграть с ними злую шутку, наградив лишней парой лап или даже ушей.

    К счастью, хозяева любят их все также сильно, несмотря на некоторые особенности внешности. Собрали для вас фото питомцев, которые поразили и шокировали соцсети своим внешним видом.

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: шутки кот курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies