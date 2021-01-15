Курьезные фото котов-акробатов, чьи позы заставляют задуматься над тайными возможностями наших питомцев
Фото пушистых любимцев, которые ломают человеческий мозг
Коты никогда не перестают удивлять своих хозяев. Даже свои самые обычные будничные дела, коих совсем немного, они умудряются делать по-особенному. И кажется, эти горделивые создания даже не задумываются о том, как часто ломают человеческий мозг.
Сегодня мы собрали для вас 20 снимков котов, чьи позы и поведение оказались такими странными, что у их хозяев так и хочется спросить «что с твоим котом?»! Смотрим!
«Гиру нравится прижиматься к электронике», «Моему коту нравится кататься на двери», «Мой кот, когда я решила посидеть с ним на диване», - комментирую фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.