Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов

А вы бы носили такую одежду?

Говорят, что по одежке встречают. И мы даже боимся предположить, какое мнение можно составить по предметам одежды, которые мы собрали для вас сегодня, потому что они являются примерами довольно странного и даже неудачного дизайна.

Дырки прямо на карманах, принты цвета крови и грязи, создающие неверное впечатление о себе, это и многое другое вы можете увидеть здесь.

Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.