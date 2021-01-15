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    Курьез

    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов

    • Розсилка
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов

    А вы бы носили такую одежду?

    Говорят, что по одежке встречают. И мы даже боимся предположить, какое мнение можно составить по предметам одежды, которые мы собрали для вас сегодня, потому что они являются примерами довольно странного и даже неудачного дизайна.

    Дырки прямо на карманах, принты цвета крови и грязи, создающие неверное впечатление о себе, это и многое другое вы можете увидеть здесь.

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    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов
    Примеры сомнительного дизайна одежды, который вызывает слишком много вопросов

    Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.

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    Теги: шутки курьез
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