Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас фотографий отцов, которым «не нужны были эти чертовы кошки и собаки»

Логика родителей — вещь непростая, и разгадать ее порой не представляется возможным. Вот, например, папы: эти суровые мужчины со страстью доказывают своим детям, что в доме не нужны кошки и собаки, а стоит пушистым комочкам появиться на пороге, так отцы сразу же становятся с ними лучшими друзьями.

Собрали для вас 13 фотографий отцов, которым «не нужны были эти чертовы кошки и собаки». Посмотрите, как они ведут себя сейчас.

«Успела сфотографировать его с собакой, которую он очень сильно не хотел», «Папа: «Никаких животных в доме». Также папа:», «Он никогда не мечтал о собаке, а теперь везде берет с собой Юки», «Неважно, как сильно я просила, папа никогда не позволял мне заводить кошку, когда я была младше. На фото, кстати, он. Катает моего кота по квартире в коробке, издавая звуки паровозика», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.