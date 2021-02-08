Художница и ее пес воссоздают знаменитые картины: курьезные фото

Предлагаем вам оценить лучшие косплеи очаровательной парочки в нашем материале

Помните, как во время карантина людям было настолько скучно, что они начали повторять известные картины, и это стало настоящим флешмобом, в котором приняли участие более десяти миллионов человек со всего мира? А вот художница из Лантаны, штат Техас, Элиза Рейнхардт занималась воссозданием произведений культуры до того, как это стало мейнстримом.

Девушка вместе со своим очаровательным псом Финном становится главными героями копий популярных и известных на весь мир картин уже больше года. И стоит отметить, что получается у Элизы и ее питомца очень даже неплохо.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.