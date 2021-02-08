Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)

Жена и дети поддержали бойца решении

Бывший профессиональный рестлер, звезда американского промоушена WWE Тайлер Рекс объявил себя женщиной-трансгендером и сменил имя на Габби Тафт. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какая я есть», — написал Рекс.

Тайлер Рекс выступал в WWE до 2012 года, после чего ушел, сказав, что хочет проводить больше времени с семьей. Он завоевал титул чемпиона в тяжелом весе в региональном отделении организации во Флориде. В бытность выступлений у Рекса было четыре прозвища: Икс-Фактор, Ти-Рекс, Страшный Разрушитель и Угрожающий Пещерный Человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.