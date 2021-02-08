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    Курьез

    Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)

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    Бывший профессиональный рестлер, звезда американского промоушена WWE Тайлер Рекс - Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)
    Бывший профессиональный рестлер, звезда американского промоушена WWE Тайлер Рекс
    instagram.com/gabetuft/

    Жена и дети поддержали бойца решении

    Бывший профессиональный рестлер, звезда американского промоушена WWE Тайлер Рекс объявил себя женщиной-трансгендером и сменил имя на Габби Тафт. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

    «Я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какая я есть», — написал Рекс.

    Тайлер Рекс выступал в WWE до 2012 года, после чего ушел, сказав, что хочет проводить больше времени с семьей. Он завоевал титул чемпиона в тяжелом весе в региональном отделении организации во Флориде. В бытность выступлений у Рекса было четыре прозвища: Икс-Фактор, Ти-Рекс, Страшный Разрушитель и Угрожающий Пещерный Человек.

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    Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)
    Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)
    Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)
    Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)
    Звезда рестлинга по прозвищу Страшный Разрушитель стала трансгендером (фото)
    instagram.com/gabetuft/

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: ЛГБТ новости курьез
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