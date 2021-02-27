  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    В США родился уникальный щенок с 6 лапками и 2 хвостами. Как он выглядит (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В США родился уникальный щенок с 6 лапками и 2 хвостами. Как он выглядит (фото)

    Кроха сумел удивить даже ветеринаров

    В настоящее время очень много ценителей нестандартной красоты. Любые особенности, которые когда-то могли смущать, теперь превращаются в большую ценность. И как хорошо, что эта же тенденция сохранилась и в отношениях владельцев с их домашними питомцами!

    В штате США Оклахома на свет появился необычный щенок, который сумел удивить даже ветеринаров, ведь у крошки не 4, а сразу 6 лапок и 2 хвостика!

    Этот чудо-щенок — девочка, и ей дали кличку Шкиппер

    По породе Шкиппер — помесь австралийской бордер-колли. Девочка родилась в ветеринарной клинике города Оклахома-Сити, где врачи поспешили разузнать побольше о ее здоровье.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В США родился уникальный щенок с 6 лапками и 2 хвостами. Как он выглядит (фото)
    В США родился уникальный щенок с 6 лапками и 2 хвостами. Как он выглядит (фото)
    В США родился уникальный щенок с 6 лапками и 2 хвостами. Как он выглядит (фото)

    Обследовав Шкиппер, ветеринары выяснили, что у малышки две тазовые области, пара мочевыводящих путей и две репродуктивные системы. Врачи предположили, что Шкиппер должна была родиться не одна, а с сестренкой, однако по неизвестным причинам два плода не разделились в утробе матери.

    Много вероятно, что в будущем Шкиппер понадобится курс физиотерапии, но сейчас малышка чувствует себя отлично, хорошо ест и быстро развивается!

    Убедившись в том, что здоровью крохи ничего не угрожает, ветеринары отпустили Шкиппер домой, где о ней заботятся любящие хозяева. По их словам, девочка растет очень активной. Все 6 лапок девочки работают, а это значит, что угнаться за ней не так-то просто!

    Предприимчивые хозяева уже организовали сбор средств для Шкиппер, чтобы покрыть расходы на ветеринарную клинику и лечение, которое может ей пригодиться. И конечно, уникальная малышка так полюбилась людям, что они готовы всячески ей помогать!

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies