В США родился уникальный щенок с 6 лапками и 2 хвостами. Как он выглядит (фото)

Кроха сумел удивить даже ветеринаров

В настоящее время очень много ценителей нестандартной красоты. Любые особенности, которые когда-то могли смущать, теперь превращаются в большую ценность. И как хорошо, что эта же тенденция сохранилась и в отношениях владельцев с их домашними питомцами!

В штате США Оклахома на свет появился необычный щенок, который сумел удивить даже ветеринаров, ведь у крошки не 4, а сразу 6 лапок и 2 хвостика!

Этот чудо-щенок — девочка, и ей дали кличку Шкиппер

По породе Шкиппер — помесь австралийской бордер-колли. Девочка родилась в ветеринарной клинике города Оклахома-Сити, где врачи поспешили разузнать побольше о ее здоровье.

Обследовав Шкиппер, ветеринары выяснили, что у малышки две тазовые области, пара мочевыводящих путей и две репродуктивные системы. Врачи предположили, что Шкиппер должна была родиться не одна, а с сестренкой, однако по неизвестным причинам два плода не разделились в утробе матери.

Много вероятно, что в будущем Шкиппер понадобится курс физиотерапии, но сейчас малышка чувствует себя отлично, хорошо ест и быстро развивается!

Убедившись в том, что здоровью крохи ничего не угрожает, ветеринары отпустили Шкиппер домой, где о ней заботятся любящие хозяева. По их словам, девочка растет очень активной. Все 6 лапок девочки работают, а это значит, что угнаться за ней не так-то просто!

Предприимчивые хозяева уже организовали сбор средств для Шкиппер, чтобы покрыть расходы на ветеринарную клинику и лечение, которое может ей пригодиться. И конечно, уникальная малышка так полюбилась людям, что они готовы всячески ей помогать!

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