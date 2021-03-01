  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото

    Мы собрали для вас примеры дурашливых собак

    Собаки ─ преданные и верные существа, но иногда с ними происходит нечто странное. Кажется, будто в их настройках появляются какие-то сбои, и они начинают вести себя необычно, но очень забавно.

    Например, собирать камни, спать в причудливых позах или просто выглядеть такими дурачками, что глядя на них просто невозможно сдержать смех. Мы собрали для вас примеры как раз таких собак.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото
    Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото

    «Инструкции по сборке собаки были непонятными», «Ничего необычного, просто пес на крыше», «У нее странная одержимость камнями. Это ее коллекция», «Приятель, на диване надо сидеть немного иначе», ─ комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

    «Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

    Читайте также: Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies