Когда у собак сбились какие-то настройки, но от этого стало только смешнее. Курьезные фото

Мы собрали для вас примеры дурашливых собак

Собаки ─ преданные и верные существа, но иногда с ними происходит нечто странное. Кажется, будто в их настройках появляются какие-то сбои, и они начинают вести себя необычно, но очень забавно.

Например, собирать камни, спать в причудливых позах или просто выглядеть такими дурачками, что глядя на них просто невозможно сдержать смех. Мы собрали для вас примеры как раз таких собак.

«Инструкции по сборке собаки были непонятными», «Ничего необычного, просто пес на крыше», «У нее странная одержимость камнями. Это ее коллекция», «Приятель, на диване надо сидеть немного иначе», ─ комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.