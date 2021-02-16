В Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи

К сожалению, смелый котофей умер

Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Этот вид змей является одним из самых ядовитых на территории Австралии. Без своевременной медицинской помощи укусы этой рептилии могут быть смертельными.

Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.

На следующий день после происшествия семья заметила, что кот внезапно потерял сознание. Это довольно типичный симптом при змеиных укусах, но владельцы не знали об этом. Они посадили пушистого любимца в переноску и повезли в центр неотложной помощи животным. Врачи осмотрели Артура и пришли к выводу, что вылечить котейку нельзя. Повреждения организма, вызванные ядом змеи, были слишком серьезными.

К сожалению, смелый котофей умер. Ветеринары сообщили хозяевам эту новость с тяжелым сердцем. Семья была опечалена смертью своего хвостатого героя. Они бесконечно благодарны ему за спасение детей. Для них Артур навсегда останется пушистым ангелом-хранителем.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.