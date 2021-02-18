Курьезные фото несъедобных вещей, которые выглядят невероятно аппетитно

«Разновидность халцедона, которая очень напоминает виноград»

Раздел под названием «Запретный перекус» был создан на сайте Reddit более двух лет назад. Подписчики публикуют на сабреддите снимки несъедобных предметов, которые выглядят ну очень аппетитно.

Мы собрали для вас лучшие посты, которые в очередной раз доказывают, что нельзя доверять своему зрению. Осторожно: некоторые фото вызывают сильнейшее желание перекусить.

«Разновидность халцедона, которая очень напоминает виноград», «Я почти съел богомола, который был в моем салате», «Ламантины, очень похожие на картошку», «И не говорите, что этот камень не похож на стейк», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал работы уличного художника, который превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты.

С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!