Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)

Многие пользователи были уверены, что должность румынка получила только благодаря своей внешности

27-летняя Клаудия Арделеан — бывшая румынская модель и победительница конкурсов красоты недавно на собственном опыте узнала, что привлекательная внешность — это не всегда хорошо.

Оказывается, для некоторых должностей можно быть не только слишком неопытным или молодым, но еще и слишком красивым. По крайней мере, именно так считают пользователи соцсетей, из-за которых Клаудия была отстранена от должности в совете директоров Клинической больницы пневмофтизиологии в Румынии. Девушка получила эту работу благодаря высшему образованию в области права, активной политической позиции и членству в Национал-либеральной партии.

Девушка была в восторге, когда ей рассказали о ее избрании в состав совета директоров больницы. Своими эмоциями она тут же поделилась в социальных сетях. И это было плохое решение.

Многие пользователи были уверены, что должность румынка получила только благодаря своей внешности. Девушку начали активно обвинять в том, что она «слишком хороша» для этой работы. Видимо, в представлении некоторых людей в советах директоров сидят исключительно непривлекательные люди.

Но какими бы странными ни были заявления комментаторов, к ним прислушалась президент совета Алин Тисе, которая признала, что Клаудия обладает высокой квалификацией, но, несмотря на это, была вынуждена отстранить девушку от должности.

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