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    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)

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    27-летняя Клаудия Арделеан &mdash; бывшая румынская модель - Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    27-летняя Клаудия Арделеан — бывшая румынская модель
    instagram.com/claudiaardelean_/

    Многие пользователи были уверены, что должность румынка получила только благодаря своей внешности

    27-летняя Клаудия Арделеан — бывшая румынская модель и победительница конкурсов красоты недавно на собственном опыте узнала, что привлекательная внешность — это не всегда хорошо.

    Оказывается, для некоторых должностей можно быть не только слишком неопытным или молодым, но еще и слишком красивым. По крайней мере, именно так считают пользователи соцсетей, из-за которых Клаудия была отстранена от должности в совете директоров Клинической больницы пневмофтизиологии в Румынии. Девушка получила эту работу благодаря высшему образованию в области права, активной политической позиции и членству в Национал-либеральной партии.

    Девушка была в восторге, когда ей рассказали о ее избрании в состав совета директоров больницы. Своими эмоциями она тут же поделилась в социальных сетях. И это было плохое решение.

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    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    Румынка потеряла престижную работу из-за ошеломляющей внешности (фото)
    instagram.com/claudiaardelean_/

    Многие пользователи были уверены, что должность румынка получила только благодаря своей внешности. Девушку начали активно обвинять в том, что она «слишком хороша» для этой работы. Видимо, в представлении некоторых людей в советах директоров сидят исключительно непривлекательные люди.

    Но какими бы странными ни были заявления комментаторов, к ним прислушалась президент совета Алин Тисе, которая признала, что Клаудия обладает высокой квалификацией, но, несмотря на это, была вынуждена отстранить девушку от должности.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

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    Теги: мода и красота модель курьез
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