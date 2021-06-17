  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото

    «Стена покрашена, дело сделано! А это что такое? Упс»

    Мы все, дети планеты Земля, по своей природе прирожденные лентяи. И лишь злая необходимость и шило в одном месте заставляют нас чего-то делать, работать там иногда и прочее. Как следствие, большинство не слишком критично относится к процессу и результату, но есть люди, у которых все крайне запущено.

    Настолько, что даже отъявленные лентяи и неумехи будут удивляться – ну как, как можно было так сделать?

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото
    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото

    «Самый полезный шпингалет в мире», «Зачем было размещать цифры именно в таком порядке?», «Зато можно потренировать навыки чтения вверх ногами, пока едешь в транспорте», «Здесь буквально все напоминает об Италии», «Сейчас все выключатели находятся в положении «выкл», «Экая мелочь! А как все портит…», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото