Как нужно сделать ремонт, чтобы над тобой смеялся весь Интернет. Курьезные фото

«Стена покрашена, дело сделано! А это что такое? Упс»

Мы все, дети планеты Земля, по своей природе прирожденные лентяи. И лишь злая необходимость и шило в одном месте заставляют нас чего-то делать, работать там иногда и прочее. Как следствие, большинство не слишком критично относится к процессу и результату, но есть люди, у которых все крайне запущено.

Настолько, что даже отъявленные лентяи и неумехи будут удивляться – ну как, как можно было так сделать?

«Самый полезный шпингалет в мире», «Зачем было размещать цифры именно в таком порядке?», «Зато можно потренировать навыки чтения вверх ногами, пока едешь в транспорте», «Здесь буквально все напоминает об Италии», «Сейчас все выключатели находятся в положении «выкл», «Экая мелочь! А как все портит…», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.